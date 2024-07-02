Isparta'da Hasat Edilen Karanfiller Avrupa Ülkelerine İhraç Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Isparta'da Hasat Edilen Karanfiller Avrupa Ülkelerine İhraç Ediliyor

Isparta\'da Hasat Edilen Karanfiller Avrupa Ülkelerine İhraç Ediliyor

Isparta'da 2 bin dekar alanda yapılan karanfil üretimi, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kentte her yıl yaklaşık 300 milyon dal karanfil üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen karanfiller, Rusya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı, bu yıl 2 bin dönüm alanda 300 milyon dal rekolte beklediklerini belirtti.

02.07.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da hasadı yapılan karanfiller, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kentte 2 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 300 milyon dal karanfil üretimi hedefleniyor.

Türkiye'de gül, lavanta, kiraz, domates gibi ürünlerle güçlü bir tarım altyapısına sahip olan Isparta'da karanfil üretimi de gerçekleştiriliyor. Isparta merkeze bağlı Deregümü köyü ve Çünür Mahallesi'nde bulunan seralarda yetiştirilen karanfiller Rusya, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kentte yayla şartlarında her yıl yaklaşık 300 milyon dal karanfil üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen karanfillerin bir kısmı yurt dışı pazarına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Karanfil üreticisi Murat Arslan Isparta'da 5 yıldır karanfil üreticiliği yaptığını belirterek, "Çünür Mahallesi'nde 85 dönüm seramızda üretim gerçekleştiriyoruz. Kasım ayında diktiğimiz karanfillerin şuanda hasadını gerçekleştiriyoruz. Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında karanfillerin dikimini gerçekleştiriyoruz. Diktiğimiz tüm karanfillerin kesimine başladık. Bu yıl 85 dönüm serada 13 milyon karanfil çiçeği kesmeyi hedefliyorum" dedi. Üretici Arslan geçen yıla göre bu yıl karanfil dal sayılarında artış olduğunu söyleyerek, "Geçen yıla göre dal sayımız bu sene daha güzel. İklim şartları bir de çalışan ailelerimizin, işçi sayımızın fazla olması bizi olumlu etkiledi. Bu yıl işçi sayımızda da artış var. Yaptığımız iş bize keyif veriyor, çalıştığımız insanlarla daha toplu bir işçilik çıkıyor" dedi.

2 bin dönüm alanda 300 milyon dal rekolte hedefleniyor

Isparta Ziraat Odası ve Ziraat Odaları Birlik Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise bu yıl kentte 2 bin dönüm serada 300 milyon dal karanfil üretiminin hedeflendiğini söyledi. Selçuk, "Ekim, Kasım ayında dikilen karanfillerin Haziran ayı itibariyle hasadı başladı. Bu yıl 2 bin dönüm alanda yaklaşık 300 milyon dal rekolte beklemekteyiz. Isparta'da üretilen bu karanfiller Rusya, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu sıcak havalarda üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan her bireye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Karanfil seralarında 8 yıldır çalışan işçi Hatice Çetin ise sabahın erken saatlerinde kesime başladıklarını söyledi. Çetin, "Sabah saat 6'da kesime başlıyoruz daha sonra depoda işleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Gün içerisinde biraz dinlendikten sonra tekrardan kesime devam ediyoruz. Bu işin biraz zorlukları da var tabi aynı zamanda ev hanımıyım. Hem evimle ilgilenip hem de çalıştığım için bazen zorlanıyorum ama bir kadın olarak kendi maddi gelirimi sağladığım için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Tek tek kesilen karanfiller özenle paketlenerek yurt dışına gönderime hazır hale getiriliyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Almanya, Isparta, Rusya, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta'da Hasat Edilen Karanfiller Avrupa Ülkelerine İhraç Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
01:08 179 kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede 179 kaymakamın görev yeri değişti! Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:28:30. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Hasat Edilen Karanfiller Avrupa Ülkelerine İhraç Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement