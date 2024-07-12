Isparta'da Yayla Şartlarında Domates Hasadı Başladı

Ekonomi

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretim yapılan domates hasadı başladı. Bu yıl bin dekar alanda yapılan üretimde yaklaşık 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma üretimiyle önemli bir tarım altyapısına sahip Isparta, domates üretimiyle de dikkat çekiyor. Özellikle merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretilen domates iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da ihraç ediliyor. Bu yıl yaklaşık bin dekar alanda yapılan üretimden 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Yaklaşık 3 ay önce fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, seralardan ilk ürünlerini almaya başladı. Tek tek toplanan domatesler, özenle kasalara yerleştiriliyor. Seralarda kamyonete yüklenen domates kasaları köy merkezine getirilerek buralarda kamyonlara aktarılıyor. Deregümü domatesi kamyonlarla İstanbul, Ankara, İzmir gibi illere gönderiliyor.

"Bugünün şartlarında domatesin kilogramı 15-16 TL"

Üretici İbrahim Katırcı köyümüzde yaklaşık bin dönüm domates seramız var bunun haricinde aynı şekilde karanfil üretimi yapmaktayız. Bu sene ilk domateslerimizi topluyoruz. Benim şahsıma ait 26 dönüm domates seram var. Allah kaza bela vermezse 300 ila 350 ton arası bir rekolte beklentim var" dedi. Yaklaşık üç ay önce fidelerini toprakla buluşturduğunu söyleyen üretici Katırcı 1 Nisan tarihinde diktik bu domatesi yani biraz da işin gerçeği risk aldık. Çünkü 23 Nisan'da Isparta kar yağıyor biliyorsunuz. Geçen senelere göre bu sene düşük açıldı piyasa inşallah böyle devam etmez çünkü masraflarımız çok arttı. 15 liralık fidan şu anda 30 TL, bin liralık gübre şu anda 2 bin TL civarında. Tabii ki domatesin kilogramı 50-60 TL olsun diyemeyiz ama ülke ekonomisini de baz alırsak masraflarımız düşerse daha memnun olacağız. Geçen yıl bir şahlanış oldu 800 dönüm arazide üretim gerçekleşirken bin dönüm arazide üretim gerçekleşti. Masraflar böyle giderse küçülmeye doğru gideceğiz. Bugünün şartlarında domatesin kilogramı 15-16 TL civarı yeni sezonumuz bütün çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

Isparta domatesi Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor

Isparta Ziraat Odası ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise bu sene bin dekar alanda gerçekleştirilen domates hasadında 15 bin ton rekolte beklediklerini belirterek, "İlimiz genelinde Deregümü Köyü, Kuleönü, Atabey ve Yalvaç ilçelerimizde hasatlarımız başladı. Deregümü köyümüzde yaklaşık bin dönüm alanda bir üretimimiz var. Bu yıl yaklaşık 15 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Hasat yaptığımız ürünler yurt içinde Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerimize, yurt dışında ise Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Domates burada tabii ki zahmetli bir süreçten geçiyor. Fideden büyüyüp hasadına kadar burada çalışan ve emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Deregümü köyüne hasat zamanı göç alıyoruz

Isparta merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu köyde işsizlik sıkıntısının olmadığını söyleyen Deregümü Köyü muhtarı Gökhan Toprakçı ise "Köyümüz 2 bin 500 nüfuslu geçimini üzüm, kiraz, karanfil ve domates seracılığından sağlamakta, tarımdan geçinmektedir. Tarımın ön planda olduğu köyümüzde yazın hasatların başlamasıyla birlikte nüfusumuz 4 bine kadar çıkmaktadır. Çevre köy ve ilçelerden göç alıyoruz. Köylülerimiz, gençlerimiz ve kadınlarımızın işsizlik sıkıntısı yok. İşsizlik sıkıntısının olmadığı gibi köyümüze dışarıdan işçi geliyor. Bizler köyümüzün bu yönüyle gurur duyuyoruz" açıklamalarında bulundu. - ISPARTA