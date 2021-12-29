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Isparta'da zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika

Isparta'da zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi

29.12.2021 11:38

- Isparta'da zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimleri devam ediyor.

- Isparta'da zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi

ISPARTA - Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimleri devam ediyor. Denetimlerde ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye karşılaştırmaları yapılıyor, fahiş fiyat yansıtan veya etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki marketlerde denetimlerde bulundu. Satılan ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye kontrolünü yapan ekipler, dolar kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp, yansıtılmadığını denetledi. Alışveriş sepetine her türlü ihtiyaç ürününü koyan ekipler, kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup, olmadığını kontrol etti. Özellikle çay, şeker, Ayçiçek yağı gibi ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarının kontrolünü yapan zabıta ekipleri, fahiş fiyat denetiminin yanı sıra ürünlerin gramajlarının da uygun olup olmadığını kontrol etti.

Zabıta ekipleri, denetim sırasında son günlerde yaşanan fiyat artışlarını kontrol ettiklerini belirterek, işletmecilerden fiyat düşüşleri konusunda vatandaşların menfaatleri açısından gerekli hassasiyeti beklediklerini söylediler.

Vatandaşlar da denetimlerden dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Dolar kurundaki yükselişten sonra fiyatların arttığına dikkat çeken vatandaşlar, "Dolar kuru artarken fiyatları yükselttiler, dolar düştü şimdi de fiyatları düşürmelerini bekliyoruz. Denetimlerden dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz" dediler.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde fahiş fiyat yansıtan veya etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunan işletmelere gerekli cezai işlemi uyguluyor. Ekipler ayrıca vatandaşların fiyatlarla ilgili her türlü şikayetini de değerlendirerek, ilgili işletmeler hakkında cezai işlem yapıyor.

Isparta'da zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi
Isparta'da zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi
Isparta'da zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi
Isparta'da zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi
Isparta'da zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi

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Zabıta Müdürlüğü, Isparta, Zabıta, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta'da zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Isparta'da zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika
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