Isparta'dan 50 Milyon Euro Gül Yağı İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Isparta'dan 50 Milyon Euro Gül Yağı İhracatı

Isparta, 2024'te 50 milyon Euro gül yağı ihracatıyla kozmetik sektöründe öne çıkıyor.

16.01.2025 22:22
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Isparta'nın gül yağı kozmetik sektöründe parlıyor: 2024'te 50 milyon Euro ihracat

Gülün başkenti Isparta, 2024'te 50 milyon Euro gül yağı geliri elde etti

Isparta, Fransa, İsviçre, Almanya ve Amerika'nın ihracatta öncelikli pazarı arasında yer alıyor

Gülbirlik Genel Müdürü Işıdan, "Fransa gül yağı ihracatında öncelikli pazarlar arasında"

ISPARTA - - Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta, 2024 yılında yaklaşık 50 milyon Euro ihracat geliri elde etti. Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, enflasyon ve kur baskısına rağmen başarılı bir yıl geçirdiklerini, çiftçilere Euro bazında yüzde 50, TL bazında ise yüzde 100 fiyat artışı sağladıklarını belirtti. Katma değerli ürünler üreten kozmetik parkı sayesinde gelirlerini artırdıklarını ifade eden Işıdan, 2025 yılında enflasyon baskısının azalmasıyla daha karlı işler ve ihracat hedeflediklerini açıkladı.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta, 2024 yılında yaklaşık 50 milyon Euro ihracat geliri elde etti. Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, 2024 yılı gül sezonuna dair yaptığı açıklamada 2023 yılına göre daha düşük verimle geçen bir yıl olmasına rağmen, ihracat ve çiftçi destekleriyle başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti. Ayrıca Işıdan, ortalama geçen bir sezonda gül çiçeği üreticilerine yüzde 50 oranında fiyat artışı sağlandığını vurguladı.

50 milyon Euro değerinde gül yağı

Isparta'da, yaklaşık 50 milyon Euro değerinde gül yağı elde edildiğini ifade eden İbrahim Işıdan, gül yağı ve diğer gül bazlı ürünlerin ihracatında önemli bir başarıya imza attıklarını ifade ederek "Fransa, İsviçre, Almanya, Amerika, Uzak Doğu ve bazı Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yaptık. Ayrıca gül ürünleri küresel pazarda da önemli bir yere sahip" şeklinde konuştu.

Kozmetik parkıyla katma değer artışı

Kurulan kozmetik parkı sayesinde katma değerli ürünler üreterek gelirlerini artırdıklarını belirten Işıdan, "Ürün ihracatını bu yıl da başarıyla sürdürdük. Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle çiftçilerimiz zorlanıyor olsa da, kozmetik çalışmalarımızla bu zorlukları aşmaya çalışıyoruz" dedi.

"Euro bazında yüzde 50 fiyat artışı yaptık"

Gül çiftçisine verdikleri desteği vurgulayan İbrahim Işıdan, "Euro bazında bile yüzde 50 oranında bir fiyat artışı sağladık. TL bazında bu oran yüzde 100'e ulaştı. Bu, diğer tarım ürünleriyle kıyaslandığında oldukça büyük bir destek anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Enflasyon ve kur baskısı zorluk çıkarttı

2024 sezonunun ihracatçı bir kuruluş için zorluklarla geçtiğini belirten Işıdan, enflasyon ve kur baskısının, sektör üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "2025 yılında enflasyon baskısının azalmasıyla daha karlı işler yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Hedef daha fazla ihracat

Kozmetik ve parfüm sektörünün merkezi olan Fransa, İsviçre, Almanya ve Amerika'nın ihracatta öncelikli pazarlar arasında yer aldığını belirten Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, 2025 yılında Isparta'da bu başarının artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Isparta'dan 50 Milyon Euro Gül Yağı İhracatı - Son Dakika

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