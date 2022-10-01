Isparta Ticaret Borsasının yeni başkanı Hüdai Şahin oldu - Son Dakika
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Isparta Ticaret Borsasının yeni başkanı Hüdai Şahin oldu

01.10.2022 21:24

Isparta Ticaret Borsasında iki adayın yarıştığı olağan genel kurulda seçimin kazananı Hüdai Şahin oldu.

Isparta Ticaret Borsasında iki adayın yarıştığı olağan genel kurulda seçimin kazananı Hüdai Şahin oldu.

Borsadaki genel kurulda 26 yıllık mevcut başkan Ahmet Adar ile Hüdai Şahin aday oldu.

Seçim sonucunda Adar 98 oy alırken Hüdai Şahin 113 oyla Isparta Ticaret Borsasının yeni başkanı seçildi.

Gazetecilere açıklama yapan Şahin, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle çok güzel projeleri Isparta'mıza kazandıracağız. 4 yıllık görev sürecimizi inşallah layıkıyla yapacağımıza inanıyorum. Bu seçimde kaybeden olmadı, kazanan Isparta oldu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Isparta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta Ticaret Borsasının yeni başkanı Hüdai Şahin oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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