Gazetecilere açıklama yapan Şahin, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle çok güzel projeleri Isparta'mıza kazandıracağız. 4 yıllık görev sürecimizi inşallah layıkıyla yapacağımıza inanıyorum. Bu seçimde kaybeden olmadı, kazanan Isparta oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Isparta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Isparta Ticaret Borsasının yeni başkanı Hüdai Şahin oldu - Son Dakika

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