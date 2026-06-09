İsrail'den Filistin'e Vergi Kesintisi Yasağı - Son Dakika
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İsrail'den Filistin'e Vergi Kesintisi Yasağı

İsrail\'den Filistin\'e Vergi Kesintisi Yasağı
09.06.2026 17:32
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İsrail meclisi, Filistin vergi gelirlerinden yapılacak kesintileri yasal hale getiren yasa kabul etti.

İsrail meclisi, Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinden yapılan kesintilerin yasal zemine kavuşturulmasını öngören yasa teklifini kabul etti.

İsrail meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu düzenlemenin pazartesi günü gerçekleştirilen oturumda ikinci ve üçüncü okumalarının tamamlanarak kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, iktidardaki Likud Partisi milletvekili Avihai Avraham Boaron tarafından sunulan yasa tasarısının kabul edildiği belirtildi.

Yeni yasaya göre, İsrail'in Filistin yönetimi adına topladığı ve "makasa (mahsuplaşma)" olarak adlandırılan vergi gelirlerinden her yıl belirli bir miktar kesinti yapılacak.

Kesintinin miktarı, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in hazırlayacağı rapor doğrultusunda Ulusal Güvenlik İşleri Bakanlar Komitesi tarafından belirlenecek.

Yasa ayrıca kesilen tutarların İsrail devlet hazinesine aktarılmasını öngörüyor.

Ancak "terör eylemlerinden" zarar gördüğünü ileri süren İsraillilere ödenmesine hükmedilen tazminat borçlarının bulunması halinde, söz konusu meblağların öncelikle bu ödemelerde kullanılacağı, kalan kısmın ise devlet hazinesine aktarılacağı ifade edildi.

İsrail mahkemeleri son yıllarda, Filistinlilerin gerçekleştirdiği saldırılardan zarar gördüklerini öne süren İsrailliler lehine onlarca milyon dolarlık tazminat kararları vermişti.

Maliye Bakanı Smotrich daha önce bu tazminatları Filistin'e ait vergi gelirlerinden kesme uygulamasını yürütüyordu.

Yeni yasa ile söz konusu uygulama kalıcı yasal statü kazanmış oldu.

Filistin tarafında "makasa gelirleri" olarak adlandırılan bu kaynaklar, İsrail veya İsrail'in kontrolündeki sınır kapılarından Filistin topraklarına giren ithal ürünlerden alınan vergi ve gümrük gelirlerinden oluşuyor.

İsrail, bu gelirleri Filistin yönetimi adına topluyor.

İsrail, 2019 yılından bu yana çeşitli gerekçelerle bu gelirlerden kesintiler yaparken, söz konusu uygulama Filistin yönetiminin ciddi mali sıkıntılar yaşamasına ve kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyememesine yol açmıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'e yönelik baskılarını sürdürdüğünü belirterek, Filistin'e ait makasa gelirlerinden yapılan kesintilerin son 12 ayda daha da arttığını ifade etmişti.

Mustafa, İsrail'in bu süreçte vergi ve gümrük gelirlerinden elde edilen kaynakları Filistin hazinesine aktarmadığını kaydetmişti.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994 yılında imzalanan ve Oslo Anlaşması'nın ekonomik eki niteliğindeki Paris Ekonomik Protokolü uyarınca, makasa gelirleri İsrail Maliye Bakanlığı tarafından sınır kapılarında tahsil ediliyor.

İsrail, bu tahsilat hizmeti karşılığında toplam makasa gelirlerinin yüzde 3'ünü komisyon olarak alıyor. Yıllık bazda yaklaşık 380 milyon şekele (102 milyon dolar) ulaşan bu gelirler, Filistin yönetiminin en önemli mali kaynakları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İsrail'den Filistin'e Vergi Kesintisi Yasağı - Son Dakika

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