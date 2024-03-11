İşsizlik Oranı 2024 Yılında Arttı

İşsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,9 olarak gerçekleşti
İşgücü 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,6 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olarak tahmin edildi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,3 saat oldu
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 26,5 oldu
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,3 olarak tahmin edildi. - İSTANBUL
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Çorum sanayisinde kadın kaynakçılar yetiştiriliyor. Kalkınma Ajansları 2024 yılı teması olan 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' öncelikleriyle uyumlu olarak, proje kadınların kaynakçılık mesleğinde yetişmesini ve güçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında 10 kadın kaynakçı adayına teorik ve uygulamalı kurslar düzenleniyor ve deneyimli kaynak ustaları tarafından mentörlük sağlanıyor. Kadın kaynakçılar, hızlı bir şekilde kaynak atmaya başlayarak başarı elde ediyor ve bu durum, kadınların sanayi sektöründe güçlü bir şekilde yer alabileceğini gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kadınların üretime ve iş gücüne aktif katılımlarını sağlamak ve desteklemek amacıyla Kalkınma Ajansları için 2024 yılı çalışma temasını 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' olarak belirlemiştir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen 'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinin ortağı olan S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Zirvesi'nde iyi uygulama örneği olarak seçildi. Kooperatif, doğal taş işleme atölyesi ve gümüş işleme atölyesiyle kadınların tasarım becerilerini geliştirmelerine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamalarına olanak tanıyor.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), KOSGEB, BAİB ve BAKA iş birliğiyle Avrupa İşletmeler Ağı KOSGEB İhracat Eğitimi düzenlendi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eğitimlerin Manavgat'ın ihracat potansiyelini artırmaya ve ihracat yapan firma sayısını artırmaya katkı sağlayacağını belirtti. Eğitimde, ihracata yönlendirme, devlet destekleri ve yeşil lojistik gibi konular ele alındı. Eğitimin son oturumu ise online olarak gerçekleştirilecek.
Ticaret Bakanlığı, Ocak-Şubat döneminde 16 ilin 500 milyon doların üzerinde mal ve hizmet ihraç ettiğini açıkladı. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş ile net ihracatın 2024 yılının ilk çeyreğinde büyümeye pozitif katkı vermesi bekleniyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen yıl söz konusu bölgede ihracat düşerken, bu yıl artış gösterdi.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yardım, Araştırma ve Geliştirme Vakfı'nın Genel Kurul Toplantısı'nda, Mumcu Caddesi'nde yıllarca kullanılan eski hizmet binasının yerine yapılacak çok amaçlı vakıf merkezi inşaatı planlandı.
Son günlerde yüksek bir seyir izleyen dolar kurunda tarihi bir eşik daha aşıldı. Dolar, 32 TL'yi gördü.
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