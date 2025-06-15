İşsizlikte Tarihi Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

İşsizlikte Tarihi Düşüş

15.06.2025 18:19
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Bakan Işıkhan, TÜİK'in işsizlik oranının %8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı.

1) BAKAN IŞIKHAN: TÜİK'İN ORANI, SON 20 YILIN EN DÜŞÜK İŞŞİZLİK ORANI

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "TÜİK'in işsizlik oranı yüzde 8,2 çıktı en son değerlendirmede. Bu işsizlik oranının son 20 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu da vurgulamak istiyorum. Bunun arkasında uyguladığımız aktif istihdam politikalarının etkisi de bulunuyor" dedi.

Mardin'e çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beraberinde Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile bir otelde düzenlenen 'Medya Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, teknolojinin gelişmesi ve iletişim kaynaklarının çeşitlenmesiyle birlikte bilginin de çok hızlı bir şekilde yayıldığı günümüzde gerçek ve ahlaki ilkelere uygun haberciliğin öneminin her geçen gün arttığını söyledi. Işıkhan yapılan icraatlar, ortaya konan eserler ve hizmetlerin tanıtılması ve duyurulmasının ciddi bir iş olduğunu ifade ederek, "Özellikle yerel haberlerin şehirlerimize ve ilçelerimize yapılan yatırımların, sunulan hizmetlerin hemşehrilerimize ulaşması anlamında önemli bir işleve sahip olduğunu vurgulamak istiyorum. Aynı şekilde yerel sorunların dile getirilmesi, milletimizin istek ve taleplerinin ortaya konulması hususunda yaptığınız işin de çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Her şartta ve her zaman görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiren, ülkedeki tüm vatandaşların doğru haber alma hakkı için gece gündüz çalışan, emek veren tüm yerel ve ulusal basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

'SON 20 YILIN EN DÜŞÜK İŞŞİZLİK ORANI'

TÜİK'in en son değerlendirmesinde işsizlik oranının yüzde 8,2 çıktığını ve bu durumun son 20 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Mardin'de istihdam oranı yüzde 39,5. İşsizlik oranı yüzde 11,1. İş gücüne katılım oranı oldukça yüksek yüzde 44,5'tir. İstihdamın sektörlere göre dağılımı ise yüzde 15,6 tarım, yüzde 26,2 sanayi, hizmet sektörü de yüzde 58-59'a ulaşmış durumda. TÜİK'in işsizlik oranı yüzde 8,2 çıktı en son değerlendirmede. Bu işsizlik oranının, son 20 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu da vurgulamak istiyorum. 2009'dan bu yana TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında Mardin'de yaklaşık 58 bin vatandaşa destek verdik. İş gücü uyum programları kapsamında da kentte 22 program düzenledik ve 5 bin 675 katılımcı bu kontenjandan yararlandı. Özellikle makineci, dikiş, düz makineci, deri düz dikiş makinesi, deri kürk hazır giyim sektöründe TIR çekici şoförü, elektrik teknisyeni ve düz dikiş makinesi kullanımı. Bakın çok basit nitelik gerektiren meslekler olmasına rağmen Mardin özelinde, bunlar temininde güçlük çektiğimiz meslekler" ifadelerini kullandı.

KENTTE AKTİF SİGORTALI SAYISI 190 BİNE ULAŞTI

Bakan Vedat Işıkhan, kentte aktif sigortalı sayısının 2002'de 46 bin 549 iken bu yıl şubat ayı itibarıyla 190 bine ulaştığını ifade ederek, "Yaşlılık aylığı alan 1769 kadın, 30 bine yakın da erkek var. Malullük aylığı alan kadın sayısı 33, erkek sayısı ise 397. Sosyal güvenlik destek primi veriyoruz, özellikle işverenlerimize yönelik. Ödeme güçlüğü içerisinde olan vatandaşları da Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alıyoruz. Mardin'de de 195 bin 220 kişi primini kendisi öderken, zor durumda olan vatandaşların GSS primini devlet olarak biz ödüyoruz. Teşvikler ve destekler çok önemli bu noktada. SGK tarafından verdiğimiz teşvikler bugüne kadar 8,6 milyarı aşmış durumda. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerimizi de sürdürüyoruz. Uluslararası iş gücü kapsamında Mardin'de çalışmak üzere 2024 yılında 148 çalışma izni ve muafiyeti sağladık. Mesleki Yeterlilik Kurumumuzun (MYK) çok önemli hizmetleri söz konusu. 18 bine yakın vatandaşımız MYK'nin mesleki yeterlik belgesini temin etmiştir."

Bakan Işıkhan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Programın sonunda Vali Tuncay Akkoyun, Bakan Işıkhan'a çiçek vererek, Babalar Günü'nü kutladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlikte Tarihi Düşüş - Son Dakika

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