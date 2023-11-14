İstanbul barajlarında doluluk oranı yükseliyor

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından düşen barajlarındaki doluluk oranları sonunda yükselişe geçti. İstanbul'da dün etkili olan ve gün boyu devam eden yağışların ardından ortalama doluluk oranı yüzde 16.47'den yüzde 17.08'ye çıktı ancak barajlardaki doluluk oranlarında yaşanan artışa rağmen ortalama doluluk oranı son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

EN DOLU BARAJ 35.37 ORAN İLE ÖMERLİ BARAJI OLDU

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy barajı, yağışlı havadan olumlu yönde etkilendi. Baraj doluluk oranı bir gün önce 15.6 olarak ölçülürken, 24 saat içinde 17.66'a çıktı. İstanbul'un en dolu barajı yüzde 35.37 ile Ömerli barajı oldu. İstanbul'da 5 baraj yüzde 10 doluluk oranın altında kalırken, Sazlıdere Barajı yüzde 2.92 lik, Papuçdere Barajı ise yüzde 2.96'lık doluluk oranlarıyla adeta kurudu.

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DURUMU

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ise Ömerli yüzde 35.37,Darlık yüzde26.92, Elmalı yüzde 20.32, Terkos yüzde 08.62,Alibeyköy yüzde 17.66 iken yüzde 10'un altında kalan barajlar ise Büyükçekmece yüzde5.4, Sazlıdere yüzde2.92, Istrancalar yüzde 18.82, Kazandere yüzde6.74 ve Papuçdere yüzde 2.96 şeklinde açıklandı.