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İstanbul barajlarında doluluk oranı yükseliyor - Son Dakika

İstanbul barajlarında doluluk oranı yükseliyor

14.11.2023 10:53  - Güncelleme: 10:55

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. Bir gün önce yüzde 16.47 olarak ölçülen baraj doluluk oranları bugün yüzde 17.08 olarak ölçüldü. Alibeyköy Barajı'nda ise doluluk oranı bir günde yüzde 15.6'dan 17.66'ya yükseldi ancak ortalama doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından düşen barajlarındaki doluluk oranları sonunda yükselişe geçti. İstanbul'da dün etkili olan ve gün boyu devam eden yağışların ardından ortalama doluluk oranı yüzde 16.47'den yüzde 17.08'ye çıktı ancak barajlardaki doluluk oranlarında yaşanan artışa rağmen ortalama doluluk oranı son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

EN DOLU BARAJ 35.37 ORAN İLE ÖMERLİ BARAJI OLDU

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy barajı, yağışlı havadan olumlu yönde etkilendi. Baraj doluluk oranı bir gün önce 15.6 olarak ölçülürken, 24 saat içinde 17.66'a çıktı. İstanbul'un en dolu barajı yüzde 35.37 ile Ömerli barajı oldu. İstanbul'da 5 baraj yüzde 10 doluluk oranın altında kalırken, Sazlıdere Barajı yüzde 2.92 lik, Papuçdere Barajı ise yüzde 2.96'lık doluluk oranlarıyla adeta kurudu.

İstanbul'da baraj doluluk oranları yükselişte

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DURUMU

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ise Ömerli yüzde 35.37,Darlık yüzde26.92, Elmalı yüzde 20.32, Terkos yüzde 08.62,Alibeyköy yüzde 17.66 iken yüzde 10'un altında kalan barajlar ise Büyükçekmece yüzde5.4, Sazlıdere yüzde2.92, Istrancalar yüzde 18.82, Kazandere yüzde6.74 ve Papuçdere yüzde 2.96 şeklinde açıklandı.

Kaynak: DHA

İstanbul, İSKİ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul barajlarında doluluk oranı yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul barajlarında doluluk oranı yükseliyor - Son Dakika
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