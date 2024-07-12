İstanbul Barometresi Haziran 2024 Raporu: İstanbullular Ekonomik Sorunları Konuşuyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Barometresi Haziran 2024 Raporu: İstanbullular Ekonomik Sorunları Konuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (IPA) tarafından yayımlanan İstanbul Barometresi Haziran 2024 raporuna göre, İstanbullular ev içinde en çok ekonomik sorunları konuşuyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu kira vergisi uygulamasını desteklemiyor ve kıt kanaat geçiniyor. Rapor ayrıca Türkiye gündeminin ekonomik sorunlar ve İsrail'in Gazze'yi işgali olduğunu ortaya koyuyor.

12.07.2024 14:53  Güncelleme: 14:54
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) halkın nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi Haziran 2024 raporunu yayımladı. Rapora göre, katılımcılar ev içinde en çok ekonomik sorunları konuştu. Katılımcıların yüzde 69,2'si kiralara her ay uygulanması düşünülen yüzde 20 kira vergisi uygulamasını desteklemediğini belirtirken yüzde 34,9'u kıt kanaat geçinebildiğini belirtti.

İBB bağlı İPA, halkın nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi Haziran 2024 raporunu yayımladı. Birçok başlıkta İstanbullunun nabzını tutan İstanbul Barometresi Haziran 2024 Raporu, 1.004 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.

"Ev içi ekonomi konuşuldu"

Rapora göre, Haziran ayında İstanbul'un gündemi ekonomi oldu. Katılımcıların yüzde 53,8'i ev içinde ekonomik sorunların konuşulduğunu belirtti.

"Yüzde 20 kira vergisi desteklenmedi"

Katılımcıların yüzde 69,2'si kiralara her ay uygulanması düşünülen yüzde 20 kira vergisi uygulamasını desteklemediğini ifade etti. Vergi tasarı tartışmaları kapsamında kira ödemelerinde kira bedelinin yüzde 20'sinin her ay vergilendirileceği ve geri kalan tutarın ev sahibinin eline geçeceği uygulama tasarısı tartışmaları katılımcıların yüzde 69,2'si tarafından desteklenmedi. Katılımcıların yüzde 89,6'sı uygulamanın olumsuz sonuçlar doğuracağını düşündüğünü belirtti.

Uygulandığı takdirde katılımcıların yüzde 42,2'si kira bedellerinin artacağını, yüzde 17,5'i ekonomik sorunlara yol açacağını, yüzde 12,1'i kiracı ve ev sahibi arasında sorun oluşturacağını düşündüğünü belirtti. Kiracıların yüzde 48'i ev sahiplerinin ise yüzde 37'si kira bedellerinin artacağını belirtti. Kiracıların yüzde 92,9'u, ev sahiplerinin ise yüzde 86,5'i uygulamanın olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 34,9'u kıt kanaat geçinebildiği yönünde görüş bildirdi.

İstanbulluların stres seviyesi 6,6, mutluluk seviyesi 5,4 olarak ölçüldü.

"Haziran ayının Türkiye gündemi ekonomik sorunlar ve İsrail'in Gazze'yi işgali oldu"

Katılımcıların yüzde 58,4'ü ekonomik sorunların konuşulduğundan bahsetti. İkinci sırada,yüzde 18,4 ile İsrail'in Gazze'yi İşgali, üçüncü sırada ise yüzde 5 ile Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yer aldı.

"Katılımcıların yüzde 18,1'i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü belirtti"

Haziran ayında katılımcıların yüzde 18,1'i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 37,3'ü değişmeyeceğini, yüzde 44,6'sı kötüleşeceğini belirtti. Nisan ayı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini belirtenlerin oranı artarken iyileşeceğini belirtenler oranında azalma görüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Barometresi Haziran 2024 Raporu: İstanbullular Ekonomik Sorunları Konuşuyor - Son Dakika

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