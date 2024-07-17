İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Tercih Günleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Tercih Günleri Başladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde düzenlediği 'Tercih Günleri' etkinliğiyle aday öğrencilere üniversite hakkında bilgi veriyor. Etkinlik kapsamında öğrenciler, üniversitenin danışmanlarıyla görüşme imkanı bulurken, fakülte seminerlerine katılarak ilgi duydukları bölümler hakkında detaylı bilgi ediniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olarak 1996 yılında kurulmuş olup, çeşitli akreditasyonlara sahip programları ve uluslararası işbirlikleriyle öne çıkıyor.

17.07.2024 10:15
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İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin düzenlediği "Tercih Günleri" üniversitenin santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen aday öğrenciler etkinlik kapsamında, üniversitenin danışmanlarıyla, üniversitenin sunduğu eğitim hayatı, kampüs olanakları ve tercih süreci ile ilgili bire bir görüşme imkanı buluyor.

Öğrenciler, "Tercih Günleri" kapsamında üniversitenin akademisyenleri tarafından verilecek fakülte seminerlerine katılarak ilgi duydukları bölüm ve fakülteler ile ilgili detaylı bilgi ediniyor.

"Okul için değil, yaşam için öğrenmeli" mottosuyla 1996 yılında Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul'un merkezindeki üç kampüsünde 8 fakültesi, 3 enstitüsü ve 2 meslek yüksekokulunda 150'yi aşkın lisans, önlisans ve lisansüstü program sunuyor.

CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyonuna sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, deneyimli öğretim kadrosundan en güncel eğitim teknolojileriyle donanımlı bir ortamda ingilizce öğrenme imkanı sağlıyor.

Üniversitenin "Erasmus ve İkili Değişim" anlaşmalarıyla 50'yi aşkın ülkede 250'den fazla önde gelen üniversiteyle öğrenci değişimleri, ortak programları ve dönemsel proje işbirlikleri bulunuyor.

Ayrıca İngiltere'de University of London'a bağlı olan London School of Economics ile yürüttüğü "Üstün Başarı Programları", ABD'de Arizona State Üniversitesi ve İtalya'da Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA) ile işbirlikleri sayesinde öğrenciler ilgili programlarda İstanbul Bilgi Üniversitesi, diplomasının yanı sıra bu üniversitelerden de diplomayla mezun olabiliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Quacquarelli Symonds'ın (QS) 2024 yılı "Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda, Türkiye'den sıralamaya katılan en iyi 5 vakıf üniversitesinden biri oldu.

QS Stars'tan 5 yıldız alarak öğretim, uluslararasılaşma, online eğitim, mezunlarının istihdam edilebilirliği, program gücü ve kapsayıcılık alanlarındaki başarısını uluslararası alanda tescilleyen üniversite, QS'in 2024 yılı "Sürdürülebilirlik Sıralaması"na göre ise Türkiye'nin en iyi 4 vakıf üniversitesi arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Tercih Günleri Başladı - Son Dakika

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