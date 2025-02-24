İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Deprem Semineri - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Deprem Semineri

İstanbul Bilgi Üniversitesi\'nden Deprem Semineri

İstanbul Bilgi Üniversitesi, depremin ardından dayanıklılığı artırmak için sempozyum düzenleyecek.

24.02.2025 13:16
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, 6 Şubat depremlerinin ardından dayanıklılığı artırmak, yeniden inşa süreçlerini desteklemek, toplum dayanışmasını güçlendirmek ve gelecekteki felaketlere karşı daha iyi hazırlanmak amacıyla sempozyum düzenleyeceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Yuva Projesi işbirliğiyle "Coming Together & Building Back Better" başlıklı sempozyum gerçekleştirilecek. 27- 28 Şubat'ta santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek sempozyum, bu alanda çalışan STK temsilcileri, araştırmacıları, mimarları, politika yapıcıları ve uygulayıcıları bir araya getirecek.

Aura İstanbul ve mobilya aksesuarları firması SAMET'in desteğiyle gerçekleştirilecek sempozyumun açılış konuşması, dezavantajlı topluluklar için geliştirdiği açık kaynak barınma çözümleri ve sosyal konut projeleriyle tanınan Pritzker Ödüllü Şilili Mimar Alejandro Aravena tarafından yapılacak.

Mimarlığı yalnızca bir tasarım pratiği değil, toplumsal sorunlara çözüm üreten bir araç olarak gören ve sosyal konut projeleriyle ekonomik eşitsizlikleri azaltmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlar sunan Aravena'dan yetkililer, deprem sonrası sürdürülebilir konut modelleri ve katılımcı tasarım süreçleri üzerine konuşacak.

Sosyal dayanışma, sivil örgütlenme ve uzun dönemli geçici barınma konularının da tartışılacağı sempozyumda, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve İhtiyaç Haritası Ortağı Prof. Dr. Itır Erhart, İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) Mimarlık ve Kentsel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi ve ArchiAid kurucu ortağı Prof. Dr. Hitoshi Abe ana konuşmacılar olarak yer alacak.

Afetlerin çok yönlü etkilerini ele alarak sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi amaçlayan sempozyumda, depreme yatkın bölgelerde dayanıklı kentsel planlama stratejileri, acil ve geçici barınma çözümleri ve yerel yönetimler, afet sonrası toplulukların sosyo-ekonomik dayanıklılığı, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler arasındaki işbirliği gibi konular tartışılacak.

Ayrıca, kriz dönemlerinde eğitime erişim ve eğitim ortamlarının sürdürülebilirliği, mimarların barınma çözümlerindeki rolü ve katılımcı stratejilerin önemi de sempozyum kapsamında ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Deprem Semineri - Son Dakika

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