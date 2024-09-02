İstanbul'da Ağustos Ayında Köprü Geçiş Ücreti Pahalandı, Fasulye Ucuzladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Ağustos Ayında Köprü Geçiş Ücreti Pahalandı, Fasulye Ucuzladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Köprü geçiş ücreti yüzde 37,50 artarken, taze fasulye yüzde 45,66 ucuzladı.

02.09.2024 10:16
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İstanbul'da Ağustos ayında en çok köprü geçiş ücreti pahalandı. En çok ucuzlayan ürün ise fasulye oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 89'unun perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustos ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 37,50 arttı

Ağustos ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 37,50 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; konut harcamaları grubundan yüzde 29,57 ile yakıt (doğalgaz), gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,74 ile kıvırcık salata, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 20,77 ile maç giriş ücreti, gıda harcamaları çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 10,88 bal, yüzde 10,69 ile çay, yüzde 8,13 ile şişe su ücreti oldu.

Ağustos ayında taze fasulye yüzde 45,66 ucuzladı

Ağustos ayında gıda harcamaları grubundan yaş kuru sebze ve meyve alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 45,66 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 36,69 ile sivri biber, yüzde 29,66 ile erik, yüzde 29,59 ile karpuz, yüzde 25,28 ile kavun, yüzde 23,39 şeftali, yüzde 19,31 armut, yüzde 14,22 ile yaş üzüm ve yüzde 10,31 ile kabak oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Ağustos Ayında Köprü Geçiş Ücreti Pahalandı, Fasulye Ucuzladı - Son Dakika

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