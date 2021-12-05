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İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı - Son Dakika

İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı

05.12.2021 12:45

İstanbul Ticaret Odası'nın 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmeğin fiyatı 2,5 TL'ye çıkarıldı. Fakat bazı fırıncılar aradan kısa süre geçmesinin ardından ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkardı, gramajı da 210'a düşürdü. Fırıncılar zammı maliyetlere bağlarken vatandaşlar ise tepki gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı. Ancak aradan kısa süre geçmesine rağmen birçok fırında ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkarıldı. 3 liraya ekmek satan fırınlardan bazıları gramajı da 210 grama düşürdü. Ekmeğin 3 liradan satıldığı ilçeler arasında Ümraniye ve Üsküdar'da bulunuyor.

İstanbul'da ekmeğe bir zam daha! Fırıncılar sessiz sedasız fiyatı 3 liraya çıkardı

FIRINCILAR MALİYET ARTIŞLARINI ÖNE SÜRÜYOR

Fırıncılar başta un fiyatları olmak üzere artan maliyetler nedeniyle zam yaptıklarını belirtti. Ümraniye'deki bir fırıncı zammın nedeni olarak maliyetleri göstererek, "Fiyatlar yükseleli birkaç gün oldu, ayın 1'inden bu yana böyle" dedi.

Fırıncı olan Ahmet Demir ise, "Un fiyatları, poşet, maya gibi bir sürü şey var. Sadece bir unla bitmiyor ki, burada çalışanların da gideri arttı. Mecbursun, ne yapacaksın başka. Sadece un fiyatları değil, her şey etkiliyor. İşlerde düşüş oldu ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

İstanbul'da ekmeğe bir zam daha! Fırıncılar sessiz sedasız fiyatı 3 liraya çıkardı

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Vatandaşlar ise, "Çok şikayetçiyiz" diyerek zamma tepki gösterdi. Mehmet Arı, "Ekmek bugün 2,5 lira olmuş, yarın 6 lira olmuş, eğer insanlar bunu sorgulayamıyorsa yaşam standartlarını da belirleyemezler" dedi.

Gülhanım Kardeş ise fırından ekmek aldıktan sonra, "Çok şikayetçiyiz, simit oldu 3,5 lira, biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz. 3 tane ekmek aldım, bir de simit 20 lira" diye konuştu.

İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı

Türk Lirası, Ümraniye, 10 Kasım, İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı - Son Dakika
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