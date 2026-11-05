İstanbul'da dolar 50,0530 liradan, avro 56,5090 liradan güne başladı - Son Dakika
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İstanbul'da dolar 50,0530 liradan, avro 56,5090 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 50,0530 liradan, avro 56,5090 liradan güne başladı. Dolar 50,0510 liradan alınıp 50,0530 liradan satılırken avro 56,5070 liradan alınıp 56,5090 liradan satılıyor; dün dolar 50,0180, avro 56,3630 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,0530 liradan, avro 56,5090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 50,0510 liradan alınan dolar, 50,0530 liradan satılıyor. 56,5070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,5090 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 50,0180 lira, avronun satış fiyatı ise 56,3630 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dolar 50,0530 liradan, avro 56,5090 liradan güne başladı - Son Dakika
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