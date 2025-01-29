İstanbul serbest piyasada dolar 35,7640 liradan, avro 37,3410 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,7620 liradan alınan dolar, 35,7640 liradan satılıyor. 37,3390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,3410 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,7670 lira, avronun satış fiyatı ise 37,3200 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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