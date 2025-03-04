İstanbul serbest piyasada dolar 36,4350 liradan, avro 38,2530 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,4330 liradan alınan dolar, 36,4350 liradan satılıyor. 38,2510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 38,2530 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 38,2070 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?