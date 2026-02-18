İstanbul serbest piyasada dolar 43,7410 liradan, avro 51,8520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,7390 liradan alınan dolar, 43,7410 liradan satılıyor. 51,8500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,8520 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,7250, avronun satış fiyatı ise 51,7200 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
