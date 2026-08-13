İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,7730 lira, avro 55,1920 lira olarak işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,7730 liradan, avro 55,1920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,7710 liradan alınan dolar, 47,7730 liradan satılıyor. 55,1900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,1920 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,7580 lira, avronun satış fiyatı ise 55,2120 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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