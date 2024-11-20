İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5450 liradan, avro 36,6160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,5430 liradan alınan dolar, 34,5450 liradan satılıyor. 36,6140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6160 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,5660 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5850 lira olmuştu.
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