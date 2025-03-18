İstanbul serbest piyasada dolar 36,6610 liradan, avro 39,9880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,6590 liradan alınan dolar, 36,6610 liradan satılıyor. 39,9860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 39,9880 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,6640 lira, avronun satış fiyatı ise 39,9860 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?