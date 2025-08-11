İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7530 liradan, avro 47,6060 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 40,7510 liradan alınan dolar, 40,7530 liradan satılıyor. 47,6040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6060 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 40,6830, avronun satış fiyatı ise 47,4370 lira olmuştu.
