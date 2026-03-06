İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0730 liradan, avro 51,2090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 44,0710 liradan alınan dolar, 44,0730 liradan satılıyor. 51,2070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,2090 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,9980, avronun satış fiyatı ise 51,1575 lira olmuştu.
