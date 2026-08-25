İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
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İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 48,0960 lira, avro 56,0840 lira olarak belirlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,0960 liradan, avro 56,0840 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,0940 liradan alınan dolar, 48,0960 liradan satılıyor. 56,0820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,0840 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,0800 lira, avronun satış fiyatı ise 56,1190 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika

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