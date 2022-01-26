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İstanbul'da etkili olan yoğun kar hal esnafını olumsuz etkiledi! Dükkanlar açılamadı, ürünler dondu - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan yoğun kar hal esnafını olumsuz etkiledi! Dükkanlar açılamadı, ürünler dondu

26.01.2022 16:08

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı Bayrampaşa'da bulunan meyve ve sebze hali esnafını olumsuz etkiledi. Kar sebebiyle yollar kapanınca esnaf dükkan açamadı, sevkiyat sağlanamadı, ürünler dondu.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar Bayrampaşa'da bulunan hali de vurdu. Kar nedeniyle yollar kapanınca sebze ve meyve götüren kamyonlar hale ulaşamadı. Halde çoğu esnafın kepenk açamadığı, bazı malların ise donduğu görüldü.

İstanbul'da etkili olan kar hal esnafını olumsuz etkiledi

"İŞLERİMİZDE ÇOK BÜYÜK DURGUNLUK OLDU"

Satışlarda durgunluk olduğunu dile getiren Kemal Atalay, "Trafik kilitlenmesi ve hava şartları da kötü olunca bir kaos yaşandı. Bu durum meyve sebze sektörünü de baya vurdu. Biz dün dükkanlarımızın çoğunu açamadık. Çoğu market, manav, pazarcı arkadaşımız şartlardan dolayı gelemediler. Bizim işlerimiz de çok büyük bir durgunluk oldu. Sebze sektöründe de çok büyük bir sıkıntı oldu. Vatandaş gelemediği için elimizdeki malları bekletmek zorunda kaldık. Bazı mallarımız don yedi. Bu sektörel olarak fiyatlara yansıyacak. Fiyatların yüksek gideceğini bekliyoruz. Gelemeyen arkadaşlarımız da var. Bugün bana gelmesi gereken mallar vardı ama yollardaki sıkıntılardan dolayı gelemedi. Araçlarımız yollarda kaldı. Bugün hava yumuşarsa mallarımızın girişini bekliyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da etkili olan kar hal esnafını olumsuz etkiledi

"BÜTÜN MALLARIMIZ YOLDA KALDI"

Ellerindeki malın yarısının donmuş olduğunu ifade eden Kazım Bayrak, "Bütün mallarımız yolda kaldı. Gelen mallarımız yüzde 50'si donuk geldi. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mallarımızın yarısı donuk. Normalde dün akşam gelmesi gereken mal sabaha doğru geldi. Mallarımızı satamadık. Dükkanımız dolu. Akşamdan beri sattığımız mal 100-150 parçayı geçmemiştir. Normalde bin-bin 500 parçaya kadar mal satmamız gerekiyor. Fiyatları etkiliyor ister istemez" dedi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar hal esnafını olumsuz etkiledi! Dükkanlar açılamadı, ürünler dondu
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Kemal Atalay, Bayrampaşa, İstanbul, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da etkili olan yoğun kar hal esnafını olumsuz etkiledi! Dükkanlar açılamadı, ürünler dondu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İstanbul'da etkili olan yoğun kar hal esnafını olumsuz etkiledi! Dükkanlar açılamadı, ürünler dondu - Son Dakika
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