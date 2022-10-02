İTO, eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı - Son Dakika
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İTO, eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

02.10.2022 16:43
İTO, eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul'da eylülde önceki aya göre en çok mahkeme ve avukatlık ücreti fiyatı artarken, en fazla düşüş erikte görüldü.

İstanbul'da eylülde önceki aya göre en çok mahkeme ve avukatlık ücreti fiyatı artarken, en fazla düşüş erikte görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylülde bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 135'inin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 83 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Eylül ayında "Diğer Harcamalar" grubunda yer alan mahkeme ve avukatlık ücreti, yüzde 74,15 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; "Çocuk Giyimi Harcamaları" grubundan yüzde 66,30 ile okul kıyafetleri, "Kültür Eğitim ve Eğlence" harcamaları grubundan yüzde 63,10 ile defter, "Gıda Harcamaları" grubundan yüzde 48,28 ile salça, "Kültür Eğitim ve Eğlence" harcamaları grubundan yüzde 44,84 ile kurşun kalem ile "Konut" harcamaları grubundan yüzde 40,30 ile şehir şebeke suyu metreküp ücreti oldu.

Eylülde "Gıda Harcamaları" grubunda yer alan erik ise yüzde 16,98 gerileme ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı en çok düşen ürünler arasında "Gıda Harcamaları" grubundan yüzde 9,19 ile elmayı, yüzde 7,21 ile yaş üzüm, yüzde 6,65 ile soğan, yüzde 6,34 ile armut ve yüzde 6,27 ile patates takip ederken, "Konut Harcamaları" grubunda ise fuel oilin fiyatı 6,18 düştü.

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Kaynak: AA

İstanbul, İto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO, eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı - Son Dakika

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