İstanbul\'da Hamsi Şampiyon Oldu

İstanbul'da, mayıs ayında en çok tercih edilen balık cinsi hamsi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne ilişkin verilerine göre, mayıs ayında halde 83 farklı ürün satıldı.

Toplam 824 ton balığın satışa sunulduğu halde en çok hamsi rağbet gördü.

Bu dönemde 129 ton 563 kilogram satılan hamsinin, ürünlerin yüzde 15,7'sini oluşturduğu belirlendi.

Hamsiyi 116 ton 612 kilogramla levrek, 114 ton 23 kilogramla somon, 112 ton 738 kilogramla çipura, 91 ton 370 kilogramla istavrit, 46 ton 260 kilogramla sardalya, 33 ton 224 kilogramla tekir, 21 ton 706 kilogramla kefal, 19 ton 690 kilogramla ithal uskumru ve 18 ton 313 kilogramla granyöz izledi. Kalan miktarı ise diğer balık türleri oluşturdu.

Halin mayıs şampiyonu hamsinin kilogramı ortalama 67,89 liradan satıldı.

Halde satılan levrek 377,80, somon 220,09, çipura 338,47, istavrit 96,67, sardalya 109,75, tekir 295,54, kefal 56,53, ithal uskumru 300, granyöz ise 278,72 liradan alıcı buldu.

En pahalısı ıstakoz

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde mayıs ayında birim fiyatı en yüksek ürün ise kilogramı ortalama 2 bin 305 lira 98 kuruşla alıcı bulan ıstakoz oldu.

Bu ayda ıstakozu 1417 lira 51 kuruşla sinarit, 1233 lira 33 kuruşla dülger, 1185 lira 37 kuruşla barbunya, 1061 lira 54 kuruşla pisi, 1017 lira 42 kuruşla dil, 970 lira 88 kuruşla lahoz, 895 lira 9 kuruşla mercan ve 893 lira 2 kuruşla kırlangıç takip etti.