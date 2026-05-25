İstanbul\'da Kurbanlık Hayvan Sıkıntısı Yok

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, gerek İstanbul gerekse Türkiye'nin diğer illerinde kurbanlık sayısında herhangi sıkıntı bulunmadığını belirterek, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuza 36 binin üzerinde büyükbaş hayvan ve 32 binin üzerinde küçükbaş hayvanın sevki gerçekleşmiş bulunmaktadır. Halihazırda özellikle küçükbaş hayvanla ilgili de sevkler devam etmektedir." dedi.

Parıldar ve beraberindeki ekipler, Pendik Geçici Kurban Satış Alanı'nda kapsamlı denetim ve incelemelerde bulundu.

Denetim kapsamında, kurbanlık hayvan sevkleri, hayvan sağlığı kontrolleri, satış alanlarının hijyen durumu, hayvan refahı uygulamaları ile vatandaşlara sunulan hizmetler yerinde değerlendirildi. Denetimlerde, kurbanlık hayvanların küpe, pasaport ve veteriner sağlık raporları incelendi.

Parıldar, burada yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının tüm ekiplerinin sahada olduğunu ve Kurban Bayramı boyunca sahada görev yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Geçen yıl İstanbul'da 60 binin üzerinde büyükbaş ve 72 binin üzerinde küçükbaş hayvan sevkinin gerçekleştirildiğini dile getiren Parıldar, 2025'te kurban vecibesini yerine getirmek amacıyla vatandaşların yaklaşık 79 bin büyükbaş ve 94 bin küçükbaş hayvanı kesime tabi tuttuğunu bildirdi. Parıldar, bu yıl da benzer rakamlara erişeceklerini kaydetti.

Parıldar, gerek İstanbul gerekse Türkiye'nin diğer illerinde kurbanlık sayısında herhangi bir sıkıntı bulunmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla İstanbul'umuza 36 binin üzerinde büyükbaş hayvan ve 32 binin üzerinde küçükbaş sevki gerçekleşmiş bulunmakta. Özellikle küçükbaş hayvanla ilgili sevkler devam etmekte. 1 Ocak 2026'dan itibaren önemli bir değişikliğe gittik. Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı ile bir dizi görüşmeler yapılarak, özellikle Trakya'nın ve Avrupa yakasının şap hastalığından aşılı arilik statüsünün devamı niteliğinde ve yine koyun-keçi vebası hastalığından da korunmuş bölge özelliğinin devamı neticesinde bir dizi düzenleme yapıldı. Artık 12 ay boyunca belirli şartları sağlayan hayvanların Avrupa yakasına ve Trakya illerine yetiştirme amacıyla geçişine de müsaade etmekteyiz."

"İstanbul'da 940'a yakın geçici kurban kesim ve kurban satış yeri belgelendirildi"

Parıldar, 7 gün 24 saat esaslı denetimlerin devam ettiğini söyledi.

İstanbul'da kurban hizmetleri komisyonu vesilesiyle 940'a yakın geçici kurban kesim yeri ve kurban satış yerinin belgelendirildiğini bildiren Parıldar, şöyle devam etti:

"Bu şu anlama geliyor, kurban satış ve kurban kesim yerlerinde gerek hijyen şartlarının yerine getirilmesi gerekse kurban vecibesini gerçekleştirecek vatandaşlarımızın hem ibadetlerini hem insani ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilecekleri ortamlardan tutun, hayvanların refahını sağlayacak, besine, yeme erişimlerini, suya erişimlerini en uygun şartlarda yerine getirecek ve temizlik açısından da uygun yerlerin birebir kontrollerinin yapılıp belgelendirilmesi anlamına geliyor."

Pendik'teki kurban pazarında 1800 büyükbaş ve 900 küçükbaş hayvan kapasitesi olduğunu dile getiren Parıldar, burada gerçekleştirilen denetimde, özellikle hayvanların kulaklarında bulunan ve kendilerinin de tanımlama sisteminde önemli yer tutan kulak küpelerinden başlayarak pasaport bilgilerine, veteriner sağlık raporlarına kadar tüm hususları kontrol ettiklerini vurguladı.

Parıldar, bu pazarda 500 kapasiteli iki kesimhane olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda kurbanını burada kesecek vatandaşlarımız için de gerekli tedbirler alınmış durumda. 25 büyükbaş hayvan çadırı, 8 küçükbaş hayvan çadırı bu pazarda dizayn edilmiş, organize edilmiş durumda." dedi.

İstanbul'da 13 kurban pazarı mevcut

Suat Parıldar, İstanbul'da 4'ü Büyükşehir Belediyesine, 9'u ilçe belediyelerine ait 13 pazar bulunduğunu ifade etti.

Parıldar, vatandaşların kurban seçimi ve kurban alımı yaparken Bakanlığın "Tarım Cebimde" uygulamasıyla doğru bilgiye ulaşabileceklerini anlatarak, "Buradan hayvan sağlığı sekmesine tıkladıkları zaman hayvanların kulaklarında bulunan küpelerle, tanımlama sistemimize dahil olan küpelerle, TÜRKVET sistemine dahil küpelerle sorgulama yapabilirler. Küpe numarasını girdikleri takdirde, hayvanın doğum tarihinden, dinimizce belli yaşı geçmiş hayvanlar kurban edilebildiğine göre bu bilgi vatandaşlarımız için çok kıymetli, hayvanın ırkına, en son ne zaman aşısı yapılmış bu bilgilere kadar verilere erişebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Kesilen etlerin saklama koşullarının çok önemli olduğuna işaret eden Parıldar, vatandaşlara, öncelikle kesimden sonra etleri yaklaşık 1-2 saat soğuk ortamda muhafaza edip dinlendirmesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Parıldar, devam eden süreçte etlerin hava almayan poşetlere, kaplara konulmasını önerdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü orada mikrobiyolojik faaliyetler, bakteri faaliyetleri devam eder. Belli bir süre sonra et bozulmaya başlar ve hem etin kalitesi, devam eden süreçte de sağlıklı tüketimi sakata uğramış olur hem de vatandaşlarımız gıdayla ilgili, etle ilgili olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir. Bu husus çok önemli. Diğer taraftan özellikle derin dondurucuda saklayacakları etlerini, kullanabilecekleri parçalarda dondurucuya koymalarını öneriyoruz. Çünkü çözülmüş, tekrar dondurulma faaliyetine döndürülmüş etlerde yine mikrobiyolojik bakteri faaliyetleri devam edeceği için bozulma süreci karşımıza çıkabilir."

"Koyunlarımızı satmaya geldik, yarısını sattık"

Kurban pazarında babasıyla satış yapan Arif Bilen, AA muhabirine, Muş'tan geldiklerini belirterek, "Koyunlarımızı satmaya geldik, yarısını da sattık. Herkesi bekleriz, çayımız hazır. Diğer satıcılara da başarılar diliyorum, herkese iyi bayramlar dilerim." dedi.

Satıcı Gökhan Görbulak ise Ardahan'dan geldiğini anlatarak, "Ben hayvanlarımı sattım, bitirdim. Darısı diğer arkadaşların başına." diye konuştu.