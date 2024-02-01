İstanbul\'da Ocak Ayında Enflasyon Yüzde 76,17

İTO verilerine göre; İstanbul'da Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 76,17, aylık yüzde 6,72 oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayı toptan ve perakende fiyat değişimlerini açıkladı. Ocak ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,72, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı.
2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,48 olarak gerçekleşti.
Ocak 2024'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 25, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 20,67, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,94, konut harcamalarında yüzde 7,58, gıda harcamalarında yüzde 5,51, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,49, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,81 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde -3,87 azalış izlendi.
Ocak 2024'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 13,22, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,16, gıda maddeleri grubunda yüzde 6,97, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,12, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,90 artış izlenirken; madenler grubunda yüzde -4,52 azalış izlendi. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmedi. - İSTANBUL
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