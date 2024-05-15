Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü, sektör bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü, sektör bilgilendirme toplantısı düzenledi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü, sektör bilgilendirme toplantısı düzenledi

İstanbul'da Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu tarafından geniş katılımlı bir sektör bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sektör temsilcileriyle birlikte reklam denetimi, yapay zeka temelli ticari reklamlar ve ileriye dönük düzenleme çalışmaları gibi konular ele alındı.

15.05.2024 19:21
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İstanbul'da, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu (REK) ve Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) tarafından geniş katılımlı bir sektör bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

RÖK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ile Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneğinin (REPİD) yönetim kurulları ve üyeleri olmak üzere 120'den fazla sektör temsilcisi yer aldı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü Reklam Denetim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdem Biçer, toplantıda kapsamlı bir sunum yaptı. Biçer, Reklam Kurulu'nun yaptırım çeşitleri, incelediği dosyalar ve sektörel dağılımları, uluslararası çalışmaları, reklam denetimine yönelik gerçekleştirilmiş olan sistemler ve özellikle yapay zekaya dayalı ticari reklam ve uygulamalara ilişkin ileriye dönük düzenleme çalışmalarını anlattı.

Toplantı kapsamında Reklam Özdenetim Kurulu'nun tüm sektörü kapsayan çok paydaşlı yapısı, çalışma sistemi, özdenetim esasları, başvuru süreçleri, bugüne dek gerçekleştirdiği projeler, Reklam Kurulu ile işbirlikleri ve "Sorumlu Influencer Sertifika Projesi" gibi beraberce hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında detaylı bir sunum da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü, sektör bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika

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