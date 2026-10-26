İstanbul'da serbest piyasada dolar 49,7590, avro 55,8560 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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İstanbul'da serbest piyasada dolar 49,7590, avro 55,8560 liradan işlem görüyor

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İstanbul serbest piyasada güne dolar 49,7590, avro 55,8560 liradan başladı. Dolar 49,7570 liradan, avro 55,8540 liradan alınırken cuma günkü satış fiyatları dolar için 49,7060, avro için 55,7790 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,7590 liradan, avro 55,8560 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,7570 liradan alınan dolar, 49,7590 liradan satılıyor. 55,8540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,8560 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 49,7060 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7790 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da serbest piyasada dolar 49,7590, avro 55,8560 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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