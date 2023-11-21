İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl 25 Kasım'a çekildi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması İstanbul'da öne çekildi. İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım tarihinde başlayacağını bildirdi.

1 NİSAN 2024'E KADAR GEÇERLİ

Normalde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması İstanbul'da bu yıl için 25 Kasım'a çekildi. Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNDA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 25 Kasım ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.