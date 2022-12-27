Taksi ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zam, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi: Tekrar zam talebinde bulunacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Taksi ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zam, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi: Tekrar zam talebinde bulunacağız

27.12.2022 14:37

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına gelen zam sonrası sarı taksi açılış ücreti 12,65 TL'ye yükselirken, kısa mesafe ücreti de 40 TL'ye çıktı. Taksi ücretlerine gelen zam hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşın tepkisini çekerken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise yapılan zamları yetersiz bulduklarını ve yeni zam talebinde bulunacaklarını belirtti.

İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan zam çalışmaları, asgari ücretin açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olduğunu duyurmasının ardından taksilere de zam geldi.

KISA MESAFE ÜCRETİ 40 TL'YE YÜKSELDİ

Yeni zamla birlikte sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, mesafe ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye, kısa mesafe ücreti de 28 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

ODA BAŞKANI ZAMMI YETERSİZ BULDU

Taksi ücretlerine yapılan zam hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşların keyfini kaçırırken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan da dikkat çeken bir tepki geldi.

"TEKRAR ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Taksi ücretlerine yapılan zammı beğenmeyen Aksu, "Biz yüzde 50'de ısrar ettik ama yüzde 40 oranında zam yapıldı" ifadesini kullandı. Oda Başkanı Aksu tekrar zam talebinde bulunacaklarını da belirtti.

YORUMLAR
500
Kütahya'da Suya Yüzde 48 Zam Yapıldı. 1 Ton Su 8 Lira Oldu Kütahya'da Suya Yüzde 48 Zam Yapıldı. 1 Ton Su 8 Lira Oldu

Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taksi ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zam, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi: Tekrar zam talebinde bulunacağız - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a makamında bıçaklı saldırı girişimi! Özcan'dan, "Önlemleri artıracağız" açıklaması geldi
14:37 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı için 6'lı masayı işaret etti: Adayımız masa içinden olursa işimiz çok kolay olur
14:24 Taksi ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zam, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi: Tekrar zam talebinde bulunacağız
14:18 Gönül Dağı'nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dekolteli gömleğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı
14:05 "Sıfır Kovid-19" politikasından vazgeçen Çin, kabusu yaşıyor! Günde 5 bin kişinin öldüğü ülkede sokaklar cesetlerle kaplandı
13:47 Messi'den dünyanın en iyi oyuncuları hakkında sorulan soruya şaşırtan yanıt! Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
13:42 İzmir'de HDP il binasını kana bulayan sanık Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet verildi! Son sözleri mahkemede soğuk rüzgarlar estirdi
13:23 Almanya'da bir numaralı gündem, polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan kadın oldu! Hırsız için acil ihbar hattı oluşturuldu
12:37 13 gün önce de baskın yapılmıştı! Pisliğin içinde mide bulandırıcı şekilde salça yapan iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı
11:03 Sabah saatlerinde bir araya toplanıp kahkaha attılar! Mutluluk Kahkaha Akademisi üyelerinden renkli görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 14:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: Taksi ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zam, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi: Tekrar zam talebinde bulunacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement