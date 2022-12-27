Taksi ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zam, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi: Tekrar zam talebinde bulunacağız

İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan zam çalışmaları, asgari ücretin açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olduğunu duyurmasının ardından taksilere de zam geldi.

KISA MESAFE ÜCRETİ 40 TL'YE YÜKSELDİ

Yeni zamla birlikte sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, mesafe ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye, kısa mesafe ücreti de 28 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

ODA BAŞKANI ZAMMI YETERSİZ BULDU

Taksi ücretlerine yapılan zam hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşların keyfini kaçırırken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan da dikkat çeken bir tepki geldi.

"TEKRAR ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Taksi ücretlerine yapılan zammı beğenmeyen Aksu, "Biz yüzde 50'de ısrar ettik ama yüzde 40 oranında zam yapıldı" ifadesini kullandı. Oda Başkanı Aksu tekrar zam talebinde bulunacaklarını da belirtti.