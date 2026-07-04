Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da Başladı

Pakistan ile Türkiye arasındaki uzun süreli ekonomik ortaklığı daha da güçlendirmek ve ikili ticaret, yatırım ve sanayi işbirliği alanlarında yeni fırsatları değerlendirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Pakistan İş Forumu" başladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen foruma, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan forumun açılış konuşmasını, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd yaptı.

Büyükelçi Cüneyd, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif'in liderliğinde iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın daha da derinleştiğini vurguladı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü siyasi ilişkilerin ekonomik ortaklığa da dönüştüğüne işaret eden Cüneyd, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve sanayi işbirliğinin daha da geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Pakistan ekonomideki istikrarı yeniden yakaladı

Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammad Ali, forum kapsamında yaptığı sunumda, ülkesinin ekonomide istikrarı yeniden yakaladığını belirterek, Türk yatırımcıları özelleştirme, kamu-özel işbirliği projeleri ve özel ekonomik bölgelerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

Pakistan'ın son yıllarda uyguladığı reformlarla yeniden büyüme ivmesi kazandığını vurgulayan Ali, "Henüz işimiz bitmiş değil ama çalışmaya devam ediyoruz ve cesaret verici gelişmeler kaydediyoruz." dedi.

Ali, özelleştirme programı kapsamında elektrik dağıtım şirketleri, havalimanları, sigorta kuruluşları ve diğer kamu varlıklarının yatırımcılara açıldığını aktararak, özellikle Türkiye'nin elektrik dağıtım özelleştirmelerindeki deneyiminden yararlanmak istediklerinin altını çizdi.

İki ülke arasında petrol alanındaki işbirliği

Pakistan Petrol Bakanı Pervaiz Maliki de yaptığı sunumda, Pakistan'da 178'den fazla petrol arama ruhsatı bulunduğunu aktararak, ülkedeki sondaj çalışmalarında yaklaşık yüzde 35'lik başarı oranına ulaşıldığını, bunun küresel ortalamanın oldukça üzerinde olduğunu ifade etti.

Maliki, Pakistan'ın 20 yıl aradan sonra 2025'te yeniden deniz üstü (offshore) arama ihalesine çıktığını, ihaleye açılan 23 bloktan bazılarının Türkiye'nin milli şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kazanıldığını anlattı.

TPAO'nun İslamabad'da ofis açacağını açıklayan Maliki, Türk sismik araştırma gemilerinin de eylül-ekim döneminde çalışmalarına başlamasını umduklarını kaydetti.

Pakistan'ın enerji sektörü alanındaki değişim

Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Leghari, enerji sektörünün Pakistan hükümeti açısından stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Leghari, dağıtım şirketlerinin yönetiminde özel sektörün kritik rol oynayacağını belirterek, bu şirketlerin tamamen özel sektör tarafından işletilmesini hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin bu süreçte verdiği desteğe teşekkür eden Leghari, İstanbul'da düzenlenen yatırım tanıtım toplantısının, Türk yatırımcılarının Pakistan'daki özelleştirme sürecine ilgisinin artırmasına yol açtığını vurguladı.

Leghari, Pakistan hükümetinin elektrik piyasasında da önemli düzenlemelere gittiğine dikkati çekerek, gelecekte devletin elektrik üretim şirketlerinden doğrudan alım yapmayacağını, rekabete dayalı piyasa modeline geçileceğini belirtti.

Pakistan'ın bilgi teknolojisindeki gelişimi

Pakistan Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Shaza Fatima Khawaja de yaptığı sunumda, Pakistan'ın son 3 yılda bilgi teknolojileri sektöründe yüzde 20 büyüme kaydettiğini aktardı.

Khawaja, Pakistanlı serbest çalışan yazılımcı ve teknoloji uzmanlarının 70'ten fazla ülkeye hizmet verdiğini aktararak, bilgi teknolojisi ihracatının yüzde 61'inin Kuzey Amerika'ya, yüzde 19'unun Avrupa'ya, yüzde 12,5'inin Körfez ülkelerine ve yüzde 7'sinin Asya'ya yapıldığını söyledi.

Ülkede 150 milyondan fazla genç nüfus bulunduğunu vurgulayan Khawaja, dijital dönüşüm vizyonu kapsamında teknoloji sektörüne önemli vergi teşvikleri sağlandığını kaydetti.