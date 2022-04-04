İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi! - Son Dakika

İttifaklar arasında fark hiç bu kadar açılmamıştı! Son seçimi bilen ORC'den çarpıcı anket

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce (TUHİM), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.

TAKSİCİLER: BİZ MAĞDURUZ ZAM İSTİYORUZ

Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammın gündemde olduğu toplantıda konuşan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ''Petrol varil fiyatları yükseldi. Biz ulaşım sektörü olarak bu durumdan etkilendik. 24 Aralık'ta 11 lira olan motorin 20 lirayı geçti. Akaryakıta yüzde 100 zam geldi. Yedek parça ve işçiliğe yüzde 100 zam geldi. Biz mağduruz zam istiyoruz. Topladığımız ücretin yüzde 60-70'ni akaryakıta veriyor. Emekçi şoför arkadaşlarımız geçinemez noktaya geldi'' dedi.

''BURADAN LÜTFEN ZAM ÇIKMASI LAZIM''

Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, ''Öğrenci yaşını mutlaka sınırlamamız lazım. Şu oranlar konusunda ne olursunuz anlaşın. Biz ortada kaldık. Buradan lütfen zam çıkması lazım'' dedi.

TEKLİF OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi. Öte yandan, görüşülen "Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon Teklifi" de oy birliği ile kabul edildi.

İMAMOĞLU'NDAN JET TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan karara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İmamoğlu, " İETT'yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul'da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır." ifadelerini kullandı.

İBB'nin istediği yüzde 50 zam onaylanırsa tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak: