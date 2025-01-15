İstanbul'da yeni taksi ücret tarifesi belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da yeni taksi ücret tarifesi belli oldu

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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte taksilerin açılış ve kısa mesafe ücretleri de değişti. Yeni zammın ardından taksimetrelerin açılış ücreti 42 lira olurken, kısa mesafe ücreti ise 135 lira oldu.

15.01.2025 11:14  Güncelleme: 11:26
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı.

Zam kararının ardından toplu taşımalarda tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi. Zamla birlikte taksilerin açılış ve kısa mesafe ücretleri de değişti.

Yeni zammın ardından taksimetre açılış ücreti 42 lira olurken, kısa mesafe ücreti 135 lira oldu. Minibüslerde de kısa mesafe ücreti 18 liradan 25 liraya yükseldi.

İBB'NİN YÜZDE 46'LIK ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında 6 Ocak'ta toplanmıştı. Toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Yapılan oylamada İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti.

İstanbul\'da yeni taksi ücret tarifesi belli oldu

İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da yeni taksi ücret tarifesi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    EKREM İMAMOĞLU İSTİFAAAAAA LÜTFEN 55 75 Yanıtla
    Fırat:
    neden Ekrem? ERDUAN ERDUAN ERDUAN Hüloooooooovvvvv diyene seslen sen makarnacı seni... 0 0
    arda parmaksiz:
    sende burdan istifa etsen ne guzel olur 0 0
  • Serkan Yalçın:
    eline sağlık eko.baskanim yine Türkiye'nin her yerinden ucuz laf yapacaklar hükümet binası orda gidin protesto yapın hadi havlamayin yorumlarda benzine zam gelince sesiniz çıkmıyor 56 30 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    eko başkan seninde herhalde son donemin seninde onlardan farkın yok hayatimda ilk defa su parası elektirik parasından fazla geliyor valla eko sanada oy yok bundan sonra heeee sakin cumhurbaşkanlıgina aday olma vallahi kazanamassın 32 31 Yanıtla
  • Kingsman:
    ulan benzine vergiye harçlara kiraya elektriğe doğalgaza yağmur gibi fahiş zam gelirken sesi çıkmayan troller yüzde 35 zama tepki gösteriyor tarih sizin gibi oe görmedi 30 16 Yanıtla
  • Pinky Panda:
    Bir CHP'li olarak söylüyorum yazıklar olsun sana İmamoğlu 18 10 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    hala eko diyenler var. elektriğe zam gelirken neredeydiniz ? marmaraya zam geldi. hızlı trene yüzde 55 zam geldi. kopru otoyollara yüzde 60 zam geldi. hodri meydan 19 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o.cocuklri işte niye her gün her bir şeye zam geliyor niye sesiniz çıkmıyor arkadaşlar niye konuca hep olunca köpek gibi atlıyorsunuz 16 4 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    kimi iyi diye seçip oy verseler ilk o gözümüze yumruğu vuruyor dişlerimizi döküyor 10 9 Yanıtla
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