İstanbul'da Zirve: Sermaye Piyasaları Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Zirve: Sermaye Piyasaları Güçleniyor

AECSD & AMEDA Zirvesi'nde bölgesel işbirliği ve piyasa entegrasyonu vurgulandı.

03.10.2024 16:18
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Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, "Sermaye Piyasalarının ve Bölgesel İşbirliklerinin Güçlendirilmesi" başlıklı oturumla devam etti.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumlarla sürüyor.

"Sermaye Piyasalarının ve Bölgesel İşbirliklerinin Güçlendirilmesi" başlıklı oturumda konuşan Nijerya Menkul Kıymet Saklama Merkezi Üst Yöneticisi ve AMEDA Başkan Yardımcısı Haruna Jalo-Waziri, birlikte çalışmanın olumlu yönlerine değinerek, böylelikle bölgesel ortak bir zeminde başka piyasalara da nüfuz etme imkanı sağlandığını söyledi.

Bölgesel işbirliğine atıfta bulunan Waziri, "Bizim burada bölgesel işbirliğinden faydamız nedir? Birbirimizden öğreniriz, teknoloji transferi yaparız. Yatırımcılar da riskleri farklı piyasalarda demokratize etme arayışında. Bunlar özellikle bizim katıldığımız piyasalar. Bu zirvede de ortak amacımız riski daha iyi yönetmek. Farklı piyasalar size risklerinizi çeşitlendirme imkanı verir. Farklı ürünlere, farklı varlıklara, farklı süreçlerde yatırımlarınızı zenginleştirerek genişletebilirsiniz. İşbirliği kültürü bu açıdan çok önemli." diye konuştu.

Batı Afrika'da Sermaye Piyasaları Entegrasyon Kurulu olduğunu belirten Waziri, söz konusu bölgede piyasaları birleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Küresel arenadaki MKK'lar mutlaka başka piyasalarla olan ilişkilerini de değerlendirmeli"

Amerika Merkez Menkul Kıymetler Mevduat Derneği İcra Direktörü Bruce Butterill de 1980'li yıllarda, Kanada MKK ile ABD arasında kurulan bağlantıda rol aldığını anlattı.

Butterill, "Yaklaşık 40 yıl önce bir sınır ötesi bağlantı oluşturuldu. Halihazırda burada 1 milyondan fazla ticari işlem gerçekleşmekte. Bunun değeri yaklaşık 10,7 milyar dolar. Bu bağlantıyla 1 milyonun üzerinde sınır ötesi işlem yapılıyor Birleşik Devletler ve Kanada arasında. Edineceğimiz ders şudur, küresel arenadaki MKK'lar mutlaka başka piyasalarla olan ilişkilerini de değerlendirmeli. Öncelikle siz güçlü bir piyasa oluşturacaksınız. Çünkü piyasanız güçlüyse başka ülkeler de buraya gelme konusunda tereddüt duymayacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Riskler karşısında almamız gereken türlü önlemler var"

Endonezya Menkul Kıymet Saklama Merkezi Mali ve İdari İşler Müdürü Imelda Sebayang da ülkelerinin 5 anada olmak üzere binlerce adadan oluştuğunu, bu nedenle finansal piyasaları ele alırken coğrafi özelliklerin de dikkate alınması gerektiğini aktardı.

Dünyanın en kalabalık nüfus yoğunluğuna sahip ülke olduklarına işaret eden Sebayang, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş gücü özellikle adalarda yer almakta. Jakarta'da MKK'mız bulunmakta. Jakarta, 11,5 milyonluk nüfusa sahip. Çok karmaşık bir yapı var, zorlayıcı bir koşuldan bahsediyoruz. Bu karmaşıklık ve zorluk da belirli riskleri beraberinde getiriyor. Bu riskler karşısında da almamız gereken türlü önlemler var. Pandemiden sonraki kalkınma sürecine bakarsak, yüksek enflasyon dünyada kendini göstermekte. Pandemiden bu yana piyasa değerimizi neredeyse yüzde 70 arttı. 791,96 milyar dolarlık bir piyasa değerinden bahsediyoruz."

Suudi Arabistan Menkul Kıymet Saklama Merkezi İş Geliştirme Şefi Bandar Alkahavil de Suudi piyasalarında çok farklı gelişmeler olduğu bilgisini paylaştı.

Alkahavil, "Suudi piyasaları dünyada küresel olarak piyasa sermayelenmesi açısından en büyük 10 piyasadan biri haline geldi. Daha çok yatırımcı ve daha çok ilgili kişi piyasalarımıza ilgi gösteriyor. Özellikle 2016'da 100-120 işlem gören şirket varken şu anda bizim bütün borsamızda işlem gören firma sayısı 400'ü aştı. Yabancı yatırımcılara baktığımızda 2017'de yaklaşık 100 yatırımcı vardı, şu an 4 binden fazla yabancı yatırımcı var." şeklinde konuştu.

Öte yandan zirvede, AECSD ve AMEDA arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca, MKK ile Fas Merkezi Saklama Kuruluşu arasında imzalanan mutabakat zaptına, Fas Merkezi Saklama Kuruluşu Genel Müdürü Mounir Razki ve MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan katıldı.

Zirve, oturumlarla devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, Ekonomi, Avrasya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Zirve: Sermaye Piyasaları Güçleniyor - Son Dakika

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