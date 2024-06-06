ÖİB İstanbul Esenyurt ve İzmir Urla'daki taşınmazlar için 3 milyar 285 milyon 671 bin lira teklif aldı - Son Dakika
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Ekonomi

ÖİB İstanbul Esenyurt ve İzmir Urla'daki taşınmazlar için 3 milyar 285 milyon 671 bin lira teklif aldı

ÖİB İstanbul Esenyurt ve İzmir Urla\'daki taşınmazlar için 3 milyar 285 milyon 671 bin lira teklif aldı

ÖİB tarafından gerçekleştirilen özelleştirme ihalelerinde İstanbul Esenyurt'taki taşınmaz için en yüksek teklif 603 milyon 671 bin lira, İzmir Urla'daki taşınmazlar için ise en yüksek teklif 2 milyar 320 milyon lira oldu. Toplamda 3 ihalede 3 milyar 285 milyon 671 bin lira teklif alındı.

06.06.2024 18:27
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından İstanbul Esenyurt ve İzmir Urla'daki 3 taşınmazın özelleştirme ihalelerinde 3 milyar 285 milyon 671 bin lira teklif verildi.

ÖİB'de, İstanbul Esenyurt ve İzmir Urla'daki taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

İlk ihalede Maliye hazinesine kayıtlı İstanbul Esenyurt'taki 10 bin 301,52 metrekare taşınmaz ve üzerindeki yapıların bütün halinde özelleştirilmesine 6 firmadan teklif geldi. İhalede, en yüksek teklifi 603 milyon 671 bin lira ile Orkay Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sundu.

Gerçekleştirilen ikinci ihalede Maliye hazinesi adına kayıtlı İzmir Urla'daki 20 bin 310,16 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer alan yapıların bütün halinde özelleştirilmesinin pazarlık görüşmeleri yapıldı. 23 teklifin geldiği ihaleye, 2 milyar 320 milyon lira ile en yüksek teklifi Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi verdi.

Maliye hazinesi adına kayıtlı İzmir Urla'daki 3 bin 969,91 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 3/4 hissesinin özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye 26 firma teklif verirken, en yüksek teklif 362 milyon lira ile Urla Ortak Girişim Grubu'ndan geldi.

Böylece, bugün gerçekleştirilen 3 ihalede 3 milyar 285 milyon 671 bin lira teklif alındı.

Kaynak: AA

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