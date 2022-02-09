İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "2021 ve 2022'de gördüğümüz tablo şu ki; bu ülkede bir şeyler oluyor. Bu ülkede kabına sığmayan bir şeyler var. Kıpır kıpır içine sığmamak, dışa açılmak, daha büyük şeyler yapmanın heyecanı var. Bu heyecanı fuarlarda görüyoruz." dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) iş birliğiyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (IFCO) açılışı yapıldı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin en köklü, en çok cari fazla veren, en çok istihdam gerçekleştiren, ülkenin uluslararası markalaşmasında çok büyük potansiyeli barındıran sektörün bu organizasyonunun gurur verici olduğunu ifade etti.

Gülle, bütün zorlukları aşarak ayakta durmanın, çok zorlu rekabet koşullarından çıkmanın ve hedef büyütecek noktaya gelmenin önemli olduğunu belirterek, "2021 ve 2022'de gördüğümüz tablo şu ki; bu ülkede bir şeyler oluyor. Bu ülkede kabına sığmayan bir şeyler var. Kıpır kıpır içine sığmamak, dışa açılmak, daha büyük şeyler yapmanın heyecanı var. Bu heyecanı fuarlarda görüyoruz. Geçen yıl katıldığımız bütün fuarlarda ülkemize yapılan teveccühün sınırları zorladığını, aştığını gördük. Bu ülke, artık bir şey gösteriyor. Büyük hedeflere büyük adımlarla gidiyoruz." şeklinde konuştu.

2021'de gerçekleştirilen 225 milyar dolarlık ihracatın önemli bir başarı olduğunu, hiçbir zaman unutulmayacağını aktaran Gülle, 2022 yılı için hedefin 250 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

"Türkiye'ye şu ana kadar sipariş geçmemiş pek çok markanın artık çok fazla sipariş bıraktıklarını gördük"

İsmail Gülle, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2022 yılı için 23 milyar dolarlık hedefini az bulduğunu belirterek, "25 milyar dolar bu sektörün yapabileceği bir kapasite. Geçen yıl pek çok firmamızda şuna şahit olduk; siparişlere yetişememek, çok fazla sipariş almak... Türkiye'ye şu ana kadar sipariş geçmemiş pek çok markanın artık iş yapmak için Türkiye'ye döndüklerini ve çok fazla sipariş bıraktıklarını gördük." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin her tarafındaki fabrikaların "full" çalıştığını aktaran Gülle, hem 2022'de hem de Cumhuriyetin 100'üncü yılında, ihracatı olağanüstü bir başarıyla taçlandırmayı istediklerini, bundan sonraki hedefin 300 milyar dolar olduğunu söyledi.

Gülle, salgın döneminin birçok zararlar verdiğini ancak dünyadaki pek çok şeyi de kökünden değiştirdiğini ifade ederek, "Bu değişim ve dönüşümü iyi okuyarak ülkemize ve önümüze gelen fırsatı hepimiz çok iyi değerlendirmek durumundayız." dedi.

"Sektörün 2022 için ihracat hedefini mütevazı buluyorum, bu hedefi 25 milyar dolara çıkartmayı teklif ediyorum"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de hazır giyim ve konfeksiyonun, ülkeye sağladığı katma değer ve istihdam anlamında birinci sektör olduğunu belirterek, sektörün 2022 için belirlediği 23 milyar dolar ihracat hedefini mütevazı bulduğunu, bu hedefi 25 milyar dolara çıkartmayı teklif etmek istediğini söyledi.

"IFCO, sadece bir İstanbul markası değil, önce bölge markası, sonra da bu sektörde dünya markası olacak" ifadesini kullanan Avdagiç, yakın zamanda Paris'te gerçekleştirilen 2 fuara katılan firma sayısının yarı yarıya azaldığını, Türkiye'deki fuarlara katılan firmalarda yüzde 10-15'lik artış olduğunu, Türkiye'nin önemli bir potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Fuara 600'e yakın firmanın katıldığını bildiren Avdagiç, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi olarak fuarın gerçekleştirildiği İstanbul Fuar Merkezi'ni yenilediklerini anlattı.

"2021 içerisinde bütün sektör yoğun bir sipariş dalgası ile karşı karşıya kaldı"

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise bu fuarla birlikte moda endüstrisinin bir hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Salgın sürecinde sektörün farkını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa merkezli markalarda Türkiye, güvenilir bir liman haline geldi. 2021 yılı içerisinde bütün sektör yoğun bir sipariş dalgası ile karşı karşıya kaldı. Gerçekten bazen talepleri karşılayamayacak duruma geldi. Sektörümüzde 20,3 milyar dolar ihracat ile rekor kırdık. Sektöre donanımlı iş gücü geliştiriyoruz. Tasarım kapasitemizi hep beraber güçlendirmeye çalışıyoruz. Makro üretim ve ihracatı hep destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. AB destekli projelerimizle sektörümüzü gerçekten dijitalleştiriyoruz. Sürdürülebilir üretim altyapımızı genişletmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz."

Gültepe, ilk fuar için 300 firma katılımı öngördüklerini, zamanın sınırlı olmasına rağmen 600'e yakın firma ile bu fuarı gerçekleştirdiklerini aktararak, kadın, erkek ve çocuk giyim, iç giyim, gelinlik, abiye, deri konfeksiyonunu tek çatı altında topladıklarını, ses getirecek tasarımları, trend ve markaları küresel vitrine çıkaracakları bir organizasyona imza atmış olduklarını söyledi.

Fuara hazırlık sürecinden itibaren alım heyetlerinden yoğun ilgi ile karşılaştıklarını dile getiren Gültepe, "Türkiye'ye daha önce hiç çalışmamış markaların gelecek olması bizleri heyecanlandırıyor. Fuarımızı 90'a yakın ülkeden 3 binin üzerinde nitelikli alıcının, 10 binden fazla kişinin de ziyaret etmesini bekliyoruz." dedi.

Sektörün 2022'de 23 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştireceğine canıgönülden inandığını ifade eden Gültepe, 2023 yılında fuarı, 100 bin metrekarede gerçekleştirmeye söz verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından İHKİB tarafından 30 yıldır aralıksız düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın son finalistlerinin koleksiyonlarının sergileneceği "New Gen" defilesi yapıldı.

Bu arada, İç Giyim ve Çorap Fuarı (LINEXPO) ve İstanbul Moda Fuarı (FASHIONIST), IFCO ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Söz konusu fuarlar, 11 Şubat Cuma günü sona erecek.

Yılda iki defa gerçekleştirilecek IFCO'nun ikincisinin İstanbul Fuar Merkezi'nde 24-26 Ağustos 2022'de yapılması planlanıyor.