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Ekonomi

İstanbul Finans Merkezi'nin Önemi

İstanbul Finans Merkezi\'nin Önemi

Göksel Aşan, İFM'nin küresel finans yenilikleri için kritik bir fırsat sunduğunu vurguladı.

03.10.2024 17:19
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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Çünkü finans dünyasında yapmaya çalıştığımız yenilik ve düzenlemelerin genele yayılmadan önce etkilerinin nasıl olacağını görebileceğimiz bir alan. Bu sebepten dolayı bizim açımızdan önemli bir yeri var." dedi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde devam ediyor.

MKK organizasyonunda yapılan zirvenin resmi açılış töreni İstanbul Finans Merkezi'nde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

"Kıtaları ve Piyasaları Buluşturan Zirve" olarak dikkati çeken etkinlik, Avrasya, Afrika ve Orta Doğu'dan 40'ı aşkın ülkenin merkezi saklama kuruluşlarının öncülüğünde İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kez bir araya geldi.

Göksel Aşan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul Finans Merkezi'nin gurur duyulan bir proje olduğunu ve yapılacak birkaç çevre düzenlemesinin ardından bütünüyle faaliyete geçmiş olacağını belirterek, "Bankalarımızla başladık, diğer kurumlarımız da gelmeye başladı ve burada faaliyetlerine devam edecekler." dedi.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar olan BDDK ve SPK'nın da İFM'de yer alarak faaliyet göstereceğine işaret eden Aşan, "İstanbul Finans Merkezi'ne özgü birtakım istisnalar ve teşvikler sunan ilgili kanun da Meclisimizce hazırlanarak yürürlüğe konuldu. Özellikle yabancı yatırımcıların kendilerini daha güvenli hissetmelerini sağlayacak birtakım yeni düzenlemeler de hayata geçirildi." açıklamasını yaptı.

İFM'nin uluslararası bir finans merkezi olarak kurgulandığını ve bu yolda ilerleyeceklerini dile getiren Aşan, daha geniş işbirlikleri için uluslararası temaslar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Aşan, İFM'nin önemli bir fırsat olduğuna işaret ederek, "Çünkü finans dünyasında yapmaya çalıştığımız yenilik ve düzenlemelerin genele yayılmadan önce etkilerinin nasıl olacağını görebileceğimiz bir alan. Bu sebepten dolayı bizim açımızdan önemli bir yeri var." şeklinde konuştu.

"İnsanlık sınavının yanı sıra ekonomik ve finansal sınavdan geçiyoruz"

Göksel Aşan "Dünya uzun zamandır geçmediği bir süreçten geçiyor. İnsanlık sınavının yanı sıra ekonomik ve finansal sınavdan da geçiyoruz." dedi.

Dünyanın kaçınılmaz olarak 2008'dekine benzer, hatta belki daha kötü bir finansal krizle karşı karşıya kalacağını ifade eden Aşan, şunları kaydetti:

"Bunun nedeni de 2008 yılında yaşanan krizde, sistemin tam olarak temizlenmemesi. Dolayısıyla önümüzde şöyle bir yeni sınav olacak, yeni dönüşüm ya da kriz ortamı geldiğinde, finansal sistemin yeni unsurlarının neler olacağına insanlık olarak karar vermek zorunda kalacağız.

Bunun hazırlıklarının şimdiden yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Sözde küresel bir koordinasyon sistemi var ancak hiçbir şeyi önleyemiyor. Özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı sonrasında alınan kararlardan sonra, dünyada finansal sistemin, bu kararlardan önceki haline çok kolay dönebileceği kanaatinde değilim."

Kaynak: AA

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