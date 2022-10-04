İGÜ'lüler "Welcome Fest 2022" ile yeni eğitim-öğretim yılına başladı - Son Dakika
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İGÜ'lüler "Welcome Fest 2022" ile yeni eğitim-öğretim yılına başladı

04.10.2022 12:11
İGÜ'lüler "Welcome Fest 2022" ile yeni eğitim-öğretim yılına başladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2022-2023 eğitim-öğretim yılına "Welcome Fest 2022" ile "merhaba" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2022-2023 eğitim-öğretim yılına "Welcome Fest 2022" ile "merhaba" dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uygun olarak hazırlanan festivalde öğrenciler, canlı müzik, DJ performansı, çeşitli oyunlar ve yarışmalarla yeni eğitim-öğretim yılına "güzel" bir başlangıç yaptı.

İGÜ, 2022-2023 eğitim-öğretim yılına "Welcome Fest 2022" ile "merhaba" dedi.

Dünyanın öncü yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2022 sıralamasında yer alan İGÜ, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda "Kaliteli Eğitim" kategorisinde dünyada 16'ncı, Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.

"Araştırma üniversitesi" vizyonuyla ilerleyen İGÜ, yaptığı çalışmalarla hem sürdürülebilirliği destekliyor hem de tüm canlılar için yaşam alanları sunuyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başlayan İGÜ öğrencileri, canlı müzik, DJ performansı, çeşitli oyunlar ve yarışmalarla eğlenceli vakit geçirdi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam", "Nitelikli Eğitim" ve "Karasal Yaşam" kategorilerine uygun olarak hazırlanan "Welcome Fest 2022" alanında, fakültelerde bulunan sokak hayvanları için konulan mama ve su kapları öğrencilerin büyük beğenisini topladı.

Öte yandan, Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen, plastik atıklar karşılığında kedi ve köpek maması verilmesi projesine, İGÜ de fakültelere yerleştirdiği geri dönüşüm kutularıyla destek sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Plastik atıklar için üniversitemizin belirli noktalarına kutular koyduk. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimiz plastik atıklarını bu kutulara atacaklar, biriktirdiğimiz plastik atıklar karşılığında kedi ve köpek mamaları alacağız. Yani hem geri dönüşüme katkı sağlayarak çevreyi koruyoruz hem de sokak hayvanlarına daha mutlu yaşam alanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Plastik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İGÜ'lüler 'Welcome Fest 2022' ile yeni eğitim-öğretim yılına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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