İstanbul Havalimanı Avrupa'da En İyi Kargo Trafiğine Sahip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'da en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı'nın birinci olduğunu duyurdu.

"ZİRVEDEN İNMİYOR"

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı olarak birinci sıradayız. İstanbul Havalimanı ulaşımda zirveden inmiyor" ifadelerini kullandı.

SIRALAMANIN DEVAMI

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndan sonra en yoğun kargo trafiğine sahip havalimanlarının; Milano-MXP Havalimanı, Leipzig-Halle Havalimanı, Madrid Havalimanı ve Köln-Bonn Havalimanı olduğunu açıkladı.