İstanbul Havalimanı Avrupa'da En İyi Kargo Trafiğine Sahip - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı Avrupa'da En İyi Kargo Trafiğine Sahip

01.08.2023 12:13

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'da en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı'nın birinci olduğunu duyurdu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın ulaşımda zirvede olduğunu belirtti ve en yoğun kargo trafiğine sahip diğer havalimanlarını da açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'da en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı'nın birinci olduğunu duyurdu.

"ZİRVEDEN İNMİYOR"

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı olarak birinci sıradayız. İstanbul Havalimanı ulaşımda zirveden inmiyor" ifadelerini kullandı.

SIRALAMANIN DEVAMI

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndan sonra en yoğun kargo trafiğine sahip havalimanlarının; Milano-MXP Havalimanı, Leipzig-Halle Havalimanı, Madrid Havalimanı ve Köln-Bonn Havalimanı olduğunu açıkladı.

Ulaştırma Bakanı açıkladı: İstanbul Havalimanı Avrupa'da En İyi Kargo Trafiğine Sahip
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul Havalimanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı Avrupa'da En İyi Kargo Trafiğine Sahip - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Ali Mahir Başarır, 'CHP seçmeni kızsa da gelir oyunu verir' dedi! Tepkiler gelince açıklama yaptı
14:30 Ali Mahir Başarır, "CHP seçmeni kızsa da gelir oyunu verir" dedi! Tepkiler gelince açıklama yaptı
14:32 Yaşar Alptekin'den yıllar sonra gelen itiraf: Eşimi boşanmaya ikna etmek için, yakınındaki biriyle ilişki yaşadım
14:27 Yaşar Alptekin'den yıllar sonra gelen itiraf: Eşimi boşanmaya ikna etmek için, yakınındaki biriyle ilişki yaşadım
14:20 Son Dakika: Memurların 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme pazarlığı başladı: Masada yüzde 110'luk zam talebi var
14:15 Son Dakika: Memurların toplu sözleşme pazarlığı başladı: 2 yıl için yüzde 110 zam istiyorlar
14:15 Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç: Yeniden Refah Partisi İsveç'in NATO üyeliğine ret oyu kullanacak
14:12 Cumhur İttifakı'nda İsveç çatlağı! Yeniden Refah, TBMM'deki oylamada ret oyu kullanacak
13:21 Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Meydana Gelen Cinayetlerle İlgili Gözaltına Alınan Şüpheli İfadeler Verdi
13:19 Tekelde 2 genci öldüren Tarık Özer kendini böyle savundu: Rencide edici paylaşımlarla bizi küçük düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 14:42:18. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı Avrupa'da En İyi Kargo Trafiğine Sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement