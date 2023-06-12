İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı

12.06.2023 16:49

İstanbul Havalimanı, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla gerçekleşen özel jet uçuşlarıyla birlikte bin 684 uçuş gerçekleştirerek Türk Sivil Havacılık tarihinde tüm zamanların uçuş rekorunu kırdı. Aynı zamanda Avrupa havalimanları arasında Frankfurt Havalimanı'na ait günlük bin 624 olan uçak iniş ve kalkış sayısı da İstanbul Havalimanı'nın yeni rekoruyla geçildi.

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla İstanbul Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz uçuşların yanı sıra özel jetlerin büyük bölümüne ev sahipliği yaptı. Final maçının ardından dün İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış olmak üzere toplam bin 684 uçuş gerçekleşti. Bu rakam Türk Sivil Havacılık tarihinde günlük hava trafiği açısından en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA REKORUNU ALMANLARDAN ALDIK

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2019 Eylül ayı verilerine göre; Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda günlük bin 624 olarak gerçekleşen hava trafiği rakamı da geçildi. İstanbul Havalimanı'nın Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük iniş ve kalkış sayısına ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı - Son Dakika


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