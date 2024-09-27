İstanbul Havalimanlarında Yolcu Sayısı Artıyor

Ekonomi

Bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 80 milyon 927 bin 61 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarında yolcu sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 6 milyon 156 bin 277 kişi arttı.

Kovid-19 salgınının sona ermesinin ardından uçakla seyahat edenlerin sayısı hem dünyada hem de Türkiye'de artışını sürdürüyor. Yolcu rakamlarındaki yükselme bu yıl da devam ediyor. Ocak 2024'te başlayan artış 8 ay boyunca aralıksız sürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu dönemde ağırlanan yolcu sayılarında geçen yıla göre artışlar kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda iç hat yolcusu azaldı, dış hat yolcusu arttı

AA muhabirinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-ağustos döneminde 53 milyon 410 bin 136 yolcu kullandı. Bu yolculardan 11 milyon 658 bin 410'u iç, 41 milyon 751 bin 726'sı ise dış hatlardan seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde 12 milyon 198 bin 537 iç ve 38 milyon 472 bin 573'ü dış hatlardan olmak üzere toplam 50 milyon 671 bin 110 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, 2023'e göre toplam 2 milyon 739 bin 26 artış olduğu hesaplandı.

Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda yüzde 4 azalma yaşanırken, dış hatlarda ise yüzde 9 artış görüldü. Bu havalimanında geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu sayısının yüzde 6 arttığı belirlendi.

Sabiha Gökçen'de hem iç hem de dış hat yolcusu arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yılın 8 ayında iç hatlarda 13 milyon 172 bin 953, dış hatlarda ise 14 milyon 343 bin 972 yolcu uçtu. Toplamda 27 milyon 516 bin 925 yolcu bu havalimanını kullandı.

Geçen yılın aynı döneminde 11 milyon 408 bin 770'i iç, 12 milyon 690 bin 904'ü dış hatlarda olmak üzere toplam 24 milyon 99 bin 674 yolcu bu havalimanında misafir edilmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos döneminde misafir edilen yolcu sayısı, iç hatlarda 1 milyon 764 bin 183, dış hatlarda 1 milyon 653 bin 68 ve toplamda 3 milyon 417 bin 251 arttı.

Buna göre yolcu sayıları iç hatlarda yüzde 15, dış hatlarda yüzde 13, toplamda ise yüzde 14 artış gösterdi.

Toplam yolcu sayıları

İstanbul havalimanlarından bu yılın 8 ayında iç hatlarda 24 milyon 831 bin 363, dış hatlarda ise 56 milyon 95 bin 698 olmak üzere toplam 80 milyon 927 bin 61 kişi yolculuk yaptı.

Geçen yıl aynı dönemde ise 74 milyon 770 bin 784 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu senenin aynı dönemine göre 6 milyon 156 bin 277 kişi ve yüzde 9 artış gösterdiği hesaplandı.

-Transit geçiş yapan yolcu sayısı azaldı

İstanbul'daki havalimanlarında aktarmalı uçuşlar için kullanan transit yolcu sayısı geçen yıl ocak-ağustos döneminde 305 bin 95 kişi olurken, bu yılın ilk 8 ayında 166 bin 90 kişi olarak gerçekleşti. Transit yolcu sayısında yüzde 45,6 azalış yaşandı.

Uçuş sayıları arttı

Bu yılın 8 ayında yolcu sayılarına paralel olarak İstanbul havalimanlarındaki uçuşlar da arttı.

İstanbul Havalimanı'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde iç hatlarda 80 bin 197, dış hatlarda 266 bin 398 sefer yapılırken, toplam uçuş sayısı 346 bin 595 olarak hesaplandı.

2023'ün 8 ayında toplam 337 bin 369 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı döneminde 9 bin 226 artış görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşların yaklaşık yüzde 3 arttığı hesaplandı.

Sabiha Gökçen'den uçuşlarda yüzde 7 artış

Bu yılın 8 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplam 160 bin 694 sefer düzenlendi. Bu havalimanında iç hatta 74 bin 703, dış hatta ise 85 bin 991 uçuş yapıldı.

2023'ün ilk 8 ayında havalimanından toplam 150 bin 874 uçuş icra edilirken, bu yıl 160 bin 694 sefer yapıldı. 9 bin 820 sefer artışı kayıtlara geçerken bu rakamlara göre uçuşların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığı belirlendi.

Uçuş sayısı yaklaşık yüzde 5 arttı

İstanbul havalimanlarından bu yıl ocak-ağustosta 507 bin 289, geçen senenin aynı döneminde ise 488 bin 243 sefer yapıldığı istatistiklere yansıdı.

Böylece bu yılın 8 ayındaki sefer sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 19 bin 46 arttı. İcra edilen sefer sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 arttığı hesaplandı.

Taşınan kargo yükünde büyük yükseliş

İstanbul Havalimanı'nda geçen yılın ilk 8 ayında iç ve dış hatta toplam 959 bin 480 ton kargo yükü taşınırken bu yıl taşınan kargo yükü yüzde 30 artışla 1 milyon 251 bin 596 ton olarak gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise geçen yıl aynı dönemde 31 bin 833 ton kargo yükü taşınırken bu yıl yüzde 18 artışla 37 bin 549 ton kargo taşındı.