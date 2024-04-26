İstanbul İhracatçı Birlikleri Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 13,9 Artışla 3 Milyar 70 Milyon Dolar İhracat Yaptı

Ekonomi

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 artışla 3 milyar 70 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğine üye farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile İİB, ilk çeyrekte 186 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payını yüzde 5,5'e çıkardı.

Verilere göre ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 artışla 3 milyar 70 milyon dolar tutarında ihracat yapan İİB, yılın ilk üç ayında, değer bazında en fazla ihracatı 256 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satıldı. İİB, söz konusu dönemde Irak'ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı.

İlk çeyrekte, Almanya'ya yapılan ihracatta gemi, yat ve hizmetleri ile fındık ve mamulleri, ABD'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, İtalya'da fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri, Birleşik Krallık'ta ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'in en fazla ihracat yaptığı bölge, 776 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu. AB'ye yapılan ihracat, bir önceki döneme kıyasla yüzde 38,3 arttı.

Martta 1 milyar doların üstünde ihracat

Martta 1 milyar doların üstünde ihracat yapan Birlik, geçen ay en fazla ihracatı Irak, Almanya ve İtalya'ya gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artış ile 958 milyon dolar, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 916 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) yüzde 153,9 artışla 452 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) yüzde 14,1 artışla 308 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) yüzde 24,1 artışla 238,5 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 19,2 artışla 145 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) yüzde 6,5 artışla yaklaşık 79 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

"Yılın ilk çeyreğini başarılı bir şekilde tamamladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, yılın ilk çeyreğini başarılı şekilde tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk çeyrek verilerine baktığımızda, 3 milyar 70 milyon dolar tutarında ihracat yaptık. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 ihracat artışı oldu. Yılın ilk çeyreğinde, en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz pazarlarımızda daha da büyüdük. Irak'a ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53, Almanya'ya yüzde 75, İtalya'ya ise yüzde 77 artış gösterdi. İstikrarlı ihracat artışımızı sürdürüyoruz. Yurt içi ve yurt dışında sektörlerimize yönelik düzenlediğimiz etkinliklerimiz ile yılın ilk çeyreğini başarılı bir şekilde tamamladığımızı söylemekten mutluluk duyarım. Nisan ayı itibarı ile İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin koordinatör başkanlığını devralmış bulunuyorum. İİB, önümüzdeki aylarda da düzenleyeceği etkinlikler ile ihracat bayrağını dünyanın farklı ülkelerinde dalgalandırmaya devam edecek."