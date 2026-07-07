İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü’nün açılış buluşması gerçekleşti

Türkiye’nin jeoekonomik düşünce kapasitesine, finansman diplomasisi vizyonuna ve stratejik etki alanına katkı sunmak amacıyla kurulan İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü, sosyal etki odaklı bir düşünce, müzakere ve girişim platformu olarak çalışmalarına başladı.

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Dinç, İJE’nin yalnızca analiz üreten bir yapı değil; düşünceyi uygulamayla, finansmanı diplomasiyle, yerel kapasiteyi küresel ağlarla buluşturan bir merkez olarak tasarlandığını vurguladı. Dinç, Türkiye’nin yeni dönemde yalnızca sermaye çeken değil; düşünce, ilişki, standart ve etki üreten bir merkez olarak konumlanması gerektiğini belirtti.

Açılış buluşmasında İJE’nin çalışma alanları, ilk dönem faaliyet hattı ve ulusal-uluslararası iş birlikleri davetlilerle paylaşıldı. Enstitü’nün Global Donors Forum ile geliştirdiği iş birliği de açılış sürecinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü; jeoekonomi, jeofinans, finansman diplomasisi, sosyal finans, katılım finansı, bölgesel iş birlikleri ve stratejik etki alanlarında yayınlar, toplantılar, programlar ve iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.