İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü’nün açılış buluşması gerçekleşti - Son Dakika
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İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü’nün açılış buluşması gerçekleşti

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü’nün açılış buluşması gerçekleşti
07.07.2026 16:18
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İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü’nün açılış buluşması, Fatih’teki merkezinde akademi, iş dünyası, kültür dünyası, medya ve sivil toplumdan isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin jeoekonomik düşünce kapasitesine, finansman diplomasisi vizyonuna ve stratejik etki alanına katkı sunmak amacıyla kurulan İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü, sosyal etki odaklı bir düşünce, müzakere ve girişim platformu olarak çalışmalarına başladı.

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü’nün açılış buluşması gerçekleşti

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Dinç, İJE’nin yalnızca analiz üreten bir yapı değil; düşünceyi uygulamayla, finansmanı diplomasiyle, yerel kapasiteyi küresel ağlarla buluşturan bir merkez olarak tasarlandığını vurguladı. Dinç, Türkiye’nin yeni dönemde yalnızca sermaye çeken değil; düşünce, ilişki, standart ve etki üreten bir merkez olarak konumlanması gerektiğini belirtti.

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü’nün açılış buluşması gerçekleşti

Açılış buluşmasında İJE’nin çalışma alanları, ilk dönem faaliyet hattı ve ulusal-uluslararası iş birlikleri davetlilerle paylaşıldı. Enstitü’nün Global Donors Forum ile geliştirdiği iş birliği de açılış sürecinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü; jeoekonomi, jeofinans, finansman diplomasisi, sosyal finans, katılım finansı, bölgesel iş birlikleri ve stratejik etki alanlarında yayınlar, toplantılar, programlar ve iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü’nün açılış buluşması gerçekleşti

İş Dünyası, İstanbul, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü’nün açılış buluşması gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü’nün açılış buluşması gerçekleşti - Son Dakika
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