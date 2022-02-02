İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek

İstanbul Bağcılar'da 35 bin nüfuslu Yenimahalle'de vatandaşlar saatlerdir doğal gaz kesintisiyle yaşıyor.
Kış ayının ortasında hiçbir ihtiyacının karşılayamayan mahalleli ise duruma isyan ediyor. Doğal gazın kullanıldığı evlerde ısınma, duş alma, yemek yapma gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, İBB'nin danışma hattı 153'ü arıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesintinin 3 Şubat 04.30'da sonra ereceği belirtildi.
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