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İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek - Son Dakika

İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek

02.02.2022 21:42
İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek

Bağcılar'ın 35 bin nüfuslu mahallesi Yenimahalle'de evlerde saatlerdir doğal gaz kesintisi yaşanıyor. Kara kışta ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar isyan ederken kesintinin gece 04.30'da biteceği açıklandı.

İstanbul Bağcılar'da 35 bin nüfuslu Yenimahalle'de vatandaşlar saatlerdir doğal gaz kesintisiyle yaşıyor.

MAHALLELİ DURUMA İSYAN EDİYOR

Kış ayının ortasında hiçbir ihtiyacının karşılayamayan mahalleli ise duruma isyan ediyor. Doğal gazın kullanıldığı evlerde ısınma, duş alma, yemek yapma gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, İBB'nin danışma hattı 153'ü arıyor.

SABAHA KARŞI SONA ERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesintinin 3 Şubat 04.30'da sonra ereceği belirtildi.

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Bağcılar, Doğalgaz, İstanbul, İsyan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek - Son Dakika
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