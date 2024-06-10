İstanbul Mayıs Ayında En Fazla İhracat Yapan İl Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Mayıs Ayında En Fazla İhracat Yapan İl Oldu

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen il 5 milyar 642 milyon dolar ile İstanbul oldu. İkinci sırada 2 milyar 851 milyon dolarla Kocaeli, üçüncü sırada ise 2 milyar 214 milyon dolarla İzmir yer aldı. İstanbul, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artışla birinci sırada yer aldı.

10.06.2024 09:55
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Ticaret Bakanlığı, mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilin 5 milyar 642 milyon dolar ile İstanbul olduğunu duyurdu. İkinci sırada 2 milyar 851 milyon dolarla Kocaeli, üçüncü sırada ise 2 milyar 214 milyon dolarla İzmir yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul yüzde 14,1 artış ve 5 milyar 642 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 15,7 artış ve 2 milyar 851 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 15,5 artış ve 2 milyar 214 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 11,1 artış ve 1 milyar 707 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 0,9 azalış ve 1 milyar 146 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Yapılan açıklamada, bu yılının mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla, İstanbul 699 milyon dolarla birinci il, Kocaeli 386 milyon dolarla ikinci il, İzmir 297 milyon dolarla üçüncü il, Mersin 214 milyon dolarla dördüncü il, Bursa ise 171 milyon dolarla beşinci il konumuna yer aldı. Ayrıca 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 18 il; 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 58 ilde de ihracat arttı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Mayıs Ayında En Fazla İhracat Yapan İl Oldu - Son Dakika

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