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İstanbul Mobilya Fuarı'nın en pahalı mobilyası sergilendi - Son Dakika

İstanbul Mobilya Fuarı'nın en pahalı mobilyası sergilendi

26.01.2022 15:19
İstanbul Mobilya Fuarı'nın en pahalı mobilyası sergilendi

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) üyeleri, 1 milyon TL'lik fiyatıyla İstanbul Mobilya Fuarı'nın en pahalı mobilyasını sergiledi.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) üyeleri, 1 milyon TL'lik fiyatıyla İstanbul Mobilya Fuarı'nın en pahalı mobilyasını sergiledi.

MOBSAD açıklamasına göre, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy ve TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25-31 Ocak'ta eş zamanlı gerçekleşen İstanbul Mobilya Fuarı'nda MOBSAD üyeleri, 1 milyon TL'lik fiyatıyla fuarın en pahalı mobilyasını görücüye çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, 2000'lerin başında büyüme ivmesi yakalayan mobilya sektörünün, 2021'de ihracatını yüzde 26,4 artırarak 4,3 milyar dolara taşıdığını belirterek, geçen yıl bu rakamın salgının gölgesinde 2019 rakamını (3,5 milyar dolar) koruyarak geçtiğini bildirdi.

2022'yi ihracat yılı olarak belirlediklerini ve 6 milyar dolar ihracat hedeflediklerini aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ihracatın neredeyse yüzde 50'sinin gerçekleştiği fuarlar bizim için çok önemli. 25 Ocak'ta kapılarını açan ve Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olma özelliğini taşıyan İstanbul Mobilya Fuarı'nda her sene olduğu gibi bu sene de fuarın en pahalı mobilyasını görücüye çıkardık. MOBSAD üyelerinin hayata geçirdiği ve TÜYAP'ta sergilenen 1 milyon TL'lik oturma odası, metal ve ahşap işçiliğiyle ön plana çıkıyor. Fransa'dan gelen özel siparişle hazırlanan oturma odasında, tamamen el yapımı, metal işlemecilikle hayat bulan şömine de dikkati çekiyor."

Verilen bilgiye göre, karlı havaya rağmen Hindistan, Rusya, Avrupa, Orta Doğu, ABD ve Kanada'dan satın almacıların katılım gösterdiği fuarda, 2021 Ahi Evran Yılı'nda " Türkiye'nin Ahisi" seçilen ve Ahilik kaftanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan giyen ahşap oyma ustası Behzat Böke de fuar misafirlerine ahşap oyma mesleğini tanıtıyor.

İskenderun'da 8 yaşında başladığı ahşap oyma mesleğini 53 yıldır sürdüren ahşap rölyef ve heykel sanatçısı Böke, Türkiye'de birçok ilde cami ve kiliselere yaptığı eserlerin yanı sıra yurt dışında da birçok çalışmaya imza attı. Yaptığı eserlerle Türkiye çapında çeşitli kurumlardan 4 kez ödüle layık görülen Böke'nin açtığı sergiler de beğeni topladı. Zanaatkar mobilyanın katma değerini sağlayan ahşap oyma kısımların yapımının ne kadar zor olduğu da fuar ziyaretçilerine gösteriliyor.

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mobilya sanayi iş adamları derneği, Türk Lirası, İstanbul, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Mobilya Fuarı'nın en pahalı mobilyası sergilendi - Son Dakika
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