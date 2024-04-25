İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Bitlis'te Sosyal Sorumluluk Projesi Düzenliyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Bitlis'te Sosyal Sorumluluk Projesi Düzenliyor

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Bitlis\'te Sosyal Sorumluluk Projesi Düzenliyor

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü, öğrencileri ile birlikte Bitlis'te sosyal sorumluluk projesi düzenleyerek eğitime destek sağlayacak. Proje kapsamında, atık-atıl tekstil malzemeleri kullanılarak Ahlat Ağacı tasarımları ve sırt çantaları yapılacak. Ayrıca, okul öncesi eğitim çocukları için kumaş el kuklaları hazırlanacak. Proje, Bitlis Valiliği ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü ziyareti, eğitim verme ve atölye çalışmaları ile gerçekleştirilecek.

25.04.2024 19:13
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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü akademisyenleri, öğrencileri ile bir araya gelerek eğitime destek amacıyla Bitlis'te sosyal sorumluluk projesi düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) iş birliği ile Bitlis'in Hizan ilçesi Ballı İlköğretim Okulu ve Anaokulunda "Ahlat Ağacı: Sosyal Sorumluluk ve Eğitime Destek Projesi" kapsamında el ele verdi. Projede, sürdürülebilirlik kapsamında coğrafi bölgenin sembolü olan "Ahlat Ağacı" atık-atıl tekstil malzemeleri çalışılmaya başlandı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri koordinatörlüğünde, bölüm öğrencileri, duvar panosu olarak 2 adet Ahlat Ağacı tasarımı ve okul öğrencileri için sırt çantaları yapımına başladı. Ayrıca, bölüm öğretim üyeleri tarafından okul öncesi eğitim çocukları için kumaş el kuklaları da hazırlanıyor.

26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek projede, Dr. Öğr. Üyesi Nursen Geyik Değerli ve Dr. Öğr. Üyesi Bahar Yıldız tarafından Bitlis Valiliği ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlük ziyareti yapılması, Ballı İlköğretim Okulu'na geçilerek "Sürdürülebilir Tekstilde Renk ve Desen" eğitimi verilmesi ve "Ahlat Ağacı Atölye Çalışmaları" düzenlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Bitlis'te Sosyal Sorumluluk Projesi Düzenliyor - Son Dakika

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